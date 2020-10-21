YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Bodrum'da cerrahi maskeyle gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Bodrum'da cerrahi maskeyle gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

MUĞLA HABERLERİ  | 21.10.2020 19:42 | Son Güncelleme

Uyuşturucunun bulunması polis kamerasınca kaydedildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde cerrahi maskeyle gizlenmiş uyuşturucu bulundu.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Bahse konu otomobilin plakasını belirleyen ekipler, takip ettikleri aracı ilçe girişindeki uygulama noktasında durdurdu.

Polis köpeğiyle yapılan aramada aracın gizli bölmesinde cerrahi maskeyle sarılı uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.Ö'ye "uyuşturucu bulundurmak" suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan, şüpheli aracın takibi ve dedektör köpeğin uyuşturucuyu bulması polis kamerasınca görüntülendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Marmaris’te şoke eden görüntü!Marmaris’te şoke eden görüntü!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Otomobil takla attı, sürücü yara almadan kurtuldu
Otomobil takla attı, sürücü yara almadan kurtuldu
Motosiklet park tartışması kavgaya dönüştü
Motosiklet park tartışması kavgaya dönüştü
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Tatvan’da bir köy okulu daha karantinaya alındı
Tatvan’da bir köy okulu daha karantinaya alındı
Antalya'dan Azerbaycan'a destek konvoyu
Antalya'dan Azerbaycan'a destek konvoyu
Isparta'da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Isparta'da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Muğla Namaz Vakitleri 21 Ekim Çarşamba

İmsak
05:53
Sabah
07:13
Öğle
12:56
İkindi
16:00
Akşam
18:29
Yatsı
19:44

Muğla Nöbetçi Eczaneler21 Ekim Çarşamba

Nizamoğlu Eczanesi
Merkez
Şener Eczanesi
Merkez
Durusu Eczanesi
Bodrum
Gümbet Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Orfoz Eczanesi
Bodrum
Sağlık Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Marmaris ‘Kısa Mola’ merkezi hizmete açılıyor
Marmaris ‘Kısa Mola’ merkezi hizmete açılıyor
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Bodrum'da Nefes Kesen Tatbikat
Bodrum'da Nefes Kesen Tatbikat
Ak Parti Dalaman İlçe İstişare Toplantısı
Ak Parti Dalaman İlçe İstişare Toplantısı
Fethiye’de bıçaklı kavga: 1 ölü
Fethiye’de bıçaklı kavga: 1 ölü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.