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Bodrumdaki pahalılığa o da isyan etti... Kaan Tangöze'nin eşi Kıvılcım Ural pizza fiyatını duyunca herkesi masadan kaldırdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
06.08.2024 15:34
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Duman grubun solisti Kaan Tangöze'nin eşi Kıvılcım Ural, yaz döneminde Bodrum ile İstanbul arasında mekik dokuyor. Son dönemde pahalılığı ile gündemden düşmeyen Bodrum hakkında konuşan Ural bazı mekanlardaki fahiş fiyatlara isyan etti. Ünlü isim pizza fiyatını duyunca mekanı terk etti.

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile altı yıldır mutlu bir evlilik sürdüren Kıvılcım Ural, son dönemde pahalılığı ile dillerden düşmeyen Bodrum hakkında açıklamalarda bulundu.

PİZZA FİYATINI DUYUNCA...

Yaz döneminde Bodrum ile İstanbul arasında mekik dokuyan Kıvılcım Ural "Bodrum'da pahalı lahmacunu yediniz mi?" sorusuna, "Bir gün pizza yemek yemeye gittik. Bir pizza bin TL'ydi. Herkesi kaldırdım, yemedik" yanıtını verdi.

kaan kıvılcımö

Ünlü ismin bu açıklaması kısa sürede gündem oldu. Ural'ın tepkisine hak verenlerde oldu yersiz bulanda...

Bazı sosyal medya kullanıcıları 'çok doğru bir hareket' derken bazı kullanıcılar da 'orası Bodrum ne olacaktı?' yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Kaan Tangöze Kıvılcım duman
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