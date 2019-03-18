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Boğa, motosikletliyi böyle biçti!

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 18.03.2019 20:28 | Son Güncelleme

Virajı dönen motosikletli sürücüsü, çılgın gibi koşan bir boğanın hedefi oldu. O anlar kameraya böyle yansıdı.

Hindistan'da yaşanan korkunç olayda, virajı dönen motosiklet sürücüsü, hızla koşan bir boğanın hedefi oldu.

Talihsiz adam, boğanın çarpmasıyla hayatını kaybederken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Boğa Motosiklet sürücü Hindistan

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