Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Boğaz ağrısına iyi gelen doğal reçete

Boğaz ağrısı, genellikle soğuk algınlığı veya boğaz iltihabı gibi bir enfeksiyondan kaynaklanır. Bununla birlikte bazen özofagus iltihabı veya yutulmuş yabancı cisim gibi başka bir etken de boğaz ağrısına neden olabilir. Yutkunma sırasında ağrı, ateş gibi boğaz ağrısına eşlik eden belirtiler nedeni saptamaya yardım eder. Boğaz ağrısının neden kaynaklandığını öğrenmek için aile hekimi ya da kulak boğaz burun doktoruna görünmeniz gerekir. Ciddi bir sebebe dayanmayan basit enfeksiyon kaynaklı boğaz ağrısı için evde uygulayabileceğiniz pek çok yöntem vardır.

Kış mevsimiyle beraber ortaya çıkan boğaz ağrısı, üst solunum yolu enfeksiyonlarının belirtisidir. Boğaz ağrısından korunmak için ilaç kullanmadan önce doğal yollara başvurabilirsiniz. Boğaz ağrısı için öncelikle bir uzmana başvurmayı ihmal etmeyin. Eğer basit enfeksiyondan kaynaklı bir ağrı yaşıyorsanız ev yapımı ilacı uygulayabilirsiniz.

Hazırlanışı:

Soğanı soyun ve dört parçaya bölün.

Soğanı bir bardak ılık suyun içinde bir gece bekletin. Ertesi gün soğan suyunu süzün ve sabah kahvaltıdan sonra tüketin. Düzenli bir şekilde içtiğiniz soğan suyu boğaz ağrısını bıçak gibi kesecek.

BOĞAZ AĞRISI İÇİN GARGARA

Boğaz ağrısı nasıl geçer diyenler için de doğal yöntemlerle hazırlanan bir gargara tarifi paylaşacağız.

Malzemeler:

Bir çay kaşığı ada çayı

Bir tatlı kaşığı toprak ekinezisi

1/2 su bardağı su

Hazırlanışı:

İlk olarak suyu kaynatın. Ada çayı ve ekinezyayı küçük bir kavanoz içine yerleştirin ve sonra kaynar su ile doldurun. 30 dakika bekletin, ardından karışımı süzgeçten geçirin.

Küçük sprey şişesine yerleştirin ve her iki saatte bir veya gerektiğinde boğazınıza püskürtün.

Bu spreyin, boğaz ağrısı rahatsızlığını antiseptik ilaç spreyi kadar etkili bir şekilde hafiflettiği gözlenmiştir.

