Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Yutkunamıyorum diyenler için boğaz ağrısına iyi gelen evde doğal çözümler

Boğaz ağrısı, bağışıklık sisteminin viral veya bakteriyel enfeksiyonlara karşı harekete geçtiğinin bir göstergesidir. Özellikle kışın başımıza gelen boğaz ağrısı sorunu en can sıkıcı semptomlardan biridir. Yutkunamama nedeniyle su içmek bile eziyete dönebilir. Peki boğaz ağrısına ne iyi gelir, evde doğal çözümlerle ağrıyı hafifletmek, yutkunmayı kolaylaştırmak için ne yapılabilir?

Boğaz Ağrısına Ne İyi Gelir?

Boğaz ağrısı için bitkisel çözümlerin kullanılması yeni uygulanan bir şey değil. Antik çağlardan beri insanlar, çeşitli bitkisel karışımlar kullanarak boğaz ağrısını hafifletmeye veya dindirmeye çalışmışlardır. Hatmi kökü, bal, limon, ekinazya gibi kaynaklar sayesinde boğaz ağrısından kurtulmak veya ağrıyı hafifletmek, yutkunurken ki acıyı azaltmak mümkündür.

1. Hatmi kökü

Hatmi kökünden yapılan karışımlar, orta çağdan beri boğaz ağrısı tedavisinde kullanılır. Hatmi kökünde bulunan müsilaj adlı jelatin benzeri yapı, gırtlağı kaplayarak yutkunma sırasında rahatlık sağlar. Hayvanlar üzerinde hatmi kökü pastilleriyle yapılan deneyler, bitkinin yüksek dozlarda bile toksin içermediğini göstermiştir.

Bir beze sardığınız 28 gram hatmi kökünü bir kavanoza doldurduğunuz soğuk suya tamamen batırın.

Bezin fazlalık kısımları kavanozun dışında kalacak şekilde yerleştirin ve kapağı bezin üzerinden kapatarak dinlenmeye bırakın.

En az 8 saat dinlendirdikten sonra boğaz ağrınızın şiddetine göre istediğiniz oranda tüketebilirsiniz.

2. Adaçayı ve ekinazya

Adaçayı yalnızca boğaz ağrısına değil aşırı terleme, yüksek kolesterol gibi farklı rahatsızlıklara da iyi gelir. Yapılan araştırmalar enflamasyona bağlı boğaz ağrısında adaçayının hastayı rahatlattığını gösteriyor. Hatta bazı çalışmalarda adaçaynın çeşitli spreylerden bile daha etkili olduğu kanıtlanmıştır.

Ekinazya da geleneksel tedavi yöntemlerinde sıkça kullanılan ve bakteri oranını azaltarak enflamasyonu ortadan kaldıran bir bitkidir. Bu iki bitkinin karışımından elde edeceğiniz spreyle boğaz ağrınızı yok edebilirsiniz.

Yarım bardaktan biraz fazla miktarda suyu kaynatın ve kaynamış suyun içine 1 çay kaşığı adaçayı ve 1 çay kaşığı da ekinazya ekleyin. 30 dakika demlendirdikten sonra süzerek çayı küçük bir sprey şişesine aktarın. Spreyi boğaz bölgesine doğru sıkarak kısa sürede boğaz ağrısından kurtulabilirsiniz. Spreyin etkisinin geçmesi halinde yeniden uygulayabilirsiniz.



3. Bal

Boğaz ağrısının giderilmesinde tek başına bile oldukça etkili olan bal, diğer karışımlara bir araya geldiğinde hem tatlandırıcı görevi görür hem de etkilerini artırır. Özellikle demlenmiş karışımlarda veya elma sirkesinden yapılan boğaz ağrısı dindirici formüllerde balın etkisi ön plana çıkar. Ancak tüm bu güçlü özelliklerine rağmen bal, 1 yaşından küçük çocuklara verilmemelidir. Çünkü 1 yaşından küçük çocukların henüz bağırsaklarında sporlarla savaşan iyi huylu bakteriler gelişmemiştir ve balın içerisinde kimi zaman zehirlenmeye sebep olan sporlar bulunabilir. Ayrıca şeker hastaları ve düşük karbonhidrat diyeti yapanların da karışımlarında bal kullanmamaları tavsiye edilir. Bunların haricinde hem boğaz ağrısına iyi gelen çaylarda hem de elma sirkesi gibi fermante ürünlerden elde ettiğiniz karışımlarda bal kullanabilir ve hem karışımı tatlandırabilir hem de karışımın rahatlatıcı etkisini artırabilirsiniz.

4. Elma sirkesi

Elma sirkesi, bitkisel tedavi yöntemlerinde yüzyıllardır kullanılan bir toniktir. İçeriğinde bulunan doğal asetik asit, bakterilerle mücadeleye yardımcı olur. Tıp biliminin atası olarak kabul edilen Hipokrat, oksimel adı verilen ve öksürük, boğaz ağrısı gibi semptomları iyileştirmede kullanılan elma sirkesi ile bal karışımından elde edilen bir içecek oluşturmuştur.

1 yemek kaşığı elma sirkesi, 1 yemek kaşığı bal ve bir bardak sıcak suyu karıştırarak tükettiğinizde boğaz ağrınızın süratle rahatladığını hissedeceksiniz. Kısa sürede etkisini gösteren elma sirkesi karışımı boğaz ağrısı için kesin çözüm sunan yöntemlerden biri.

5. Tuzlu su

Tuzlu suyla gargara yapmak, boğaz ağrısı için tercih edilebilecek en yaygın ve en etkili tedavi yöntemlerinden biridir. Tuz, gırtlak dokusunda biriken suyu çekerek şişmeyi azaltır ve bölgede konuşlanmış mikropları ortadan kaldırır.

Bir bardak sıcak suya 1 çay kaşığı tuz ekleyerek tuz çözünene kadar karıştırın.

Bu karışımdan saat başı bir ağız dolusu alarak 30 saniye kadar gargara yapın.

6. Meyan kökü

Avrupa ve Güney Asya’da yaygın olarak kullanılan meyan kökü, boğaz ağrısına iyi gelmesinin yanı sıra pek çok rahatsızlığın tedavisinde de kullanılır. İlginç bir biçimde, meyan kökünün boğaz ağrısını dindirmedeki etkileri, Aspirin’le benzer özellikler taşımaktadır. Ne yazık ki meyan kökünün hastalığa bağlı boğaz ağrısını dindirmedeki etksini kanıtlayan herhangi bir araştırma bulunmuyor. Ancak, ameliyat sonrası boğaz ağrısı çeken hastalar üzerinde yapılan araştırmada, meyan kökünün boğaz ağrısını ciddi biçimde azalttığı gözlemlenmiştir. Araştırmalar, ameliyata bağlı ağrılarda, meyan kökü suyuyla yapılan gargaranın tuzlu su gargarasından %50 daha etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Meyan kökü çayını aktarlardan direkt olarak alabileceğiniz gibi, kendi meyan kökü çayınızı da demleyebilirsiniz.

Sıcak su ve yeterli miktarda meyan kökünü 5 dakika dinlendirdikten sonra süzün.

Çayı sıcak olarak tüketebilir veya ılık bir hal aldıktan sonra gargara yapabilirsiniz.

7. Limon

Taze limondan elde edilen (markette hazır satılanlar değil) limon suyu, soğuk algınlığı veya gribe bağlı oluşan boğaz ağrısını geçirmekte son derece etkilidir. Vitamin C ve antioksidan yönünden son derece zengin bir narenciye olan limon aynı zamanda vücuttaki salya üretimini artırarak mukoza zarının nemli kalmasını sağlar.

Tuz veya biraz balla karıştıracağınız ılık limon suyuyla gargara yaparak boğazınızdaki enflamasyonu tetikleyen bakterilerden kurtulabilir ve boğaz ağrınızı dindirebilirsiniz.

8. Zencefil

Zencefil, antibakteriyel ve anti-inflamatuar özellikleri sayesinde boğaz ağrısına iyi gelen bir baharattır. Zencefil üzerinde yapılan çalıştırmalar, zencefilin hastalığa neden olan bakterileri ortadan kaldırdığını ve buna bağlı olarak boğaz ağrısının yok olduğunu göstermektedir.

Zencefil çayını hazır alabileceğiniz gibi, 1 litre suya 1 adet zencefil kökü, 1 yemek kaşığı bal ve yarım limonun suyunu karıştırarak evde kendi karışımınızı da hazırlayabilirsiniz.

Suyu genişçe bir kapta ısıtın ve kabuğunu soyduğunuz zencefil kökünü suyun içine atın.

10 dakika dinlendirdikten sonra bal ve limon suyunu da ekleyip karıştırın.

Zencefil çayını tercihinize göre tekrar ısıtabilir veya ılık ya da soğuk olarak da tüketebilirsiniz. 9. Nane

Nane çayı, boğaz ağrısını dindirmenin yanı sıra limon eklenmesi halinde hastalıklarla savaşmaya yardımcı olan bir bitkisel üründür. Nane limon çayındaki nane, gırtlak bölgesini uyuşturarak ağrı hissini azaltırken limon, antibakteriyel ve antienflamatuar özelliği sayesinde bakterileri yok etmeye yardımcı olur. Nane, limon ve baldan elde ettiğiniz çay, hastalığa bağlı boğaz ağrılarında kullanılan en yaygın ve en kesin çözümlerden biridir.