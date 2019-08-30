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Boğaz yanması, nefes darlığı, öksürme şikayetleri sonrası kimyasal gaz sızıntısı korkusu

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GÜNDEM  | 30.08.2019 00:53 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaya alt geçidini kullanan vatandaşlar, boğaz yanması, nefes darlığı ve öksürme gibi şikayetler nedeniyle ihbarda bulundu. Olay yerine AFAD ekipleri sevk edilirken, kimyasal gaz sızıntısı endişesiyle alt geçit, polis tarafından şerit çekilerek kullanıma kapatıldı.

Boğaz yanması, nefes darlığı, öksürme şikayetleri sonrası kimyasal gaz sızıntısı korkusu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bulunan alt geçit, gelen koku nedeniyle kapatıldı. Alınan bilgilere göre Bursa-Ankara yolunda bulunan alt geçidi kullanan vatandaşlar gelen koku nedeniyle durumu polis ve sağlık görevlerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipler alt geçidi güvenlik tedbiri nedeniyle şeritle kapattı. Gelen vatandaşlar alt geçidin kapalı olması nedeniyle farklı yollarda karşıya geçmeye çalıştılar. Olay yerine çağrılan itfaiye ekibi alt geçidi suyla yıkayarak havalandırdı. Öte yandan alt geçidi kullanan vatandaşlardan biri fenalaştı. Fenalaşan vatandaşa sağlık ekipleri ambulansın içinde müdahale etti. Hastaneye gitmeyi reddeden bayan tedavisinin ardından evine gitti.

GAZIN AMONYAK OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Olay yerine Bursa AFAD ekipleri çağrılırken gelen AFAD ekibi, özel cihazlarla tarama yaptı. Gazın amonyak gazı olduğu tespit edildi. Ekipler, olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
bursa inegöl alt geçit gaz sıkıntısı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
millet tuvalet yok.gibi alt geçide idararini doldurmuş nasıl bir milletiz eğitim şart
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