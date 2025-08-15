Boğazı ağrıyor diye doktora gitti bir gün sonra öldü!

İngiltere'nin Lincolnshire kentinde yaşayan 29 yaşındaki Michael Reynolds, bir süredir devam eden boğaz ağrısına daha fazla dayanamayarak hastaneye gitti. Boğazında daralma hissettiğini ve kendi tükürüğünü bile yutamadığını söyleyen genç adama oral antibiyotik reçetesi yazıldı.

EVE GİDİNCE BAYILDI

Eve dönen Reynolds, kısa bir süre sonra fenalaşarak yere yığıldı. Apar topar hastaneye kaldırılan genç adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otopside, Michael Reynolds'ın nefes borusunu kapatan şişlik nedeniyle oksijensiz kaldığı ve buna bağlı olarak kalp krizi geçirdiği belirlendi. 29 yaşındaki adamın ölümünün bir ihmal sonucu gerçekleştiği öne sürüldü. Mahkeme, hastane personelinin epiglotit belirtileri konusunda dikkatsiz davrandıklarını ifade etti.