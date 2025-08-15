Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Boğazı ağrıyor diye doktora gitti bir gün sonra öldü!

29 yaşındaki Michael Reynolds isimli genç adam, boğaz ağrısı şikayetiyle doktora gitti. Oral antibiyotik verilen Reynolds eve gittikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Doktorların bademcik iltihabı tanısı koyduğu genç adam, bir gün sonra hayatını kaybetti.

Boğazı ağrıyor diye doktora gitti bir gün sonra öldü!

İngiltere'nin Lincolnshire kentinde yaşayan 29 yaşındaki Michael Reynolds, bir süredir devam eden boğaz ağrısına daha fazla dayanamayarak hastaneye gitti. Boğazında daralma hissettiğini ve kendi tükürüğünü bile yutamadığını söyleyen genç adama oral antibiyotik reçetesi yazıldı.

Boğazı ağrıyor diye doktora gitti bir gün sonra öldü! 1

EVE GİDİNCE BAYILDI

Eve dönen Reynolds, kısa bir süre sonra fenalaşarak yere yığıldı. Apar topar hastaneye kaldırılan genç adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Boğazı ağrıyor diye doktora gitti bir gün sonra öldü! 2

Otopside, Michael Reynolds'ın nefes borusunu kapatan şişlik nedeniyle oksijensiz kaldığı ve buna bağlı olarak kalp krizi geçirdiği belirlendi. 29 yaşındaki adamın ölümünün bir ihmal sonucu gerçekleştiği öne sürüldü. Mahkeme, hastane personelinin epiglotit belirtileri konusunda dikkatsiz davrandıklarını ifade etti.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Canlı yayında korkunç cinayeti itiraf etmişti! Yeniden tutuklandıCanlı yayında korkunç cinayeti itiraf etmişti! Yeniden tutuklandı
Herkesten gizlediği oğlunun fotoğrafı ortaya çıktı! Gizli sarayda yaşıyor iddiası...Herkesten gizlediği oğlunun fotoğrafı ortaya çıktı! Gizli sarayda yaşıyor iddiası...

Anahtar Kelimeler:
boğaz ağrısı İngiltere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
'Ne söylediysem hepsi çıktı' diyen deprem uzmanı kritik bölgeyi işaret etti: '7 üzeri her an olabilir'

'Ne söylediysem hepsi çıktı' diyen deprem uzmanı kritik bölgeyi işaret etti: '7 üzeri her an olabilir'

Toplu sözleşme için sendikalar Bakan Işıkhan ile görüşecek

Toplu sözleşme için sendikalar Bakan Işıkhan ile görüşecek

Canlı yayında korkunç cinayeti itiraf etmişti! Yeniden tutuklandı

Canlı yayında korkunç cinayeti itiraf etmişti! Yeniden tutuklandı

Herkesten gizlediği oğlunun fotoğrafı ortaya çıktı! Gizli sarayda yaşıyor iddiası...

Herkesten gizlediği oğlunun fotoğrafı ortaya çıktı! Gizli sarayda yaşıyor iddiası...

Canlı yayında silahlı saldırıya uğradı! Herkes ölümü saniye saniye izledi

Canlı yayında silahlı saldırıya uğradı! Herkes ölümü saniye saniye izledi

Biden'ın kızından olay hamle! Eşini ve metresini paylaştı

Biden'ın kızından olay hamle! Eşini ve metresini paylaştı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.