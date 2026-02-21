Kendi ölümünü bilmişti! 'Uyuyan kahin'den 2026 için ürperten kehanet: Piramitlerin altındaki sır aralanıyor

"Uyuyan Kahin" olarak tanınan bu kişi, ölmeden önce 2026 yılı için işaret ettiği olaylar, bugün bilim dünyasını ve komplo teorisyenlerini yeniden ayağa kaldırdı.

Peki, 2026’da Büyük Piramitlerin altında ne keşfedilecek?

UYUYAN KAHİN EDGAR CAYCE KİMDİR?

ve 20. yüzyılda yaşayan Kentucky doğumlu Edgar Cayce, trans halindeyken "yüksek benliğiyle" iletişim kurduğunu iddia ediyordu. Bu durumdayken sadece tıbbi teşhisler koymakla kalmadı, dünya tarihini değiştirecek olayları da aktardı.

Cayce’nin tutan tahminlerinden bazıları:

1929 Büyük Buhranı: Finans dünyasındaki büyük sarsıntıyı 6 ay önceden haber verdi.

Dünya Savaşları: Savaşların başlangıç ve bitiş dönemlerine dair çarpıcı detaylar paylaştı.

Başkanlık Tahminleri: Franklin D. Roosevelt ve John F. Kennedy'nin ölümlerini önceden bildiği söyleniyor.

Edgar Cayce, "Uyuyan Kahin" olarak yaptığı binlerce kehanetin ardından kendi sonunu da oldukça net bir şekilde öngörmüştü. 1944 yılında geçirdiği ağır bir inmenin ardından sağlığı iyice kötüleşen Cayce, 1 Ocak 1945 tarihinde çevresindekilere "dört gün içinde gömüleceğini" söyleyerek son bir tarih verdi.

Bu tüyler ürperten açıklamadan tam iki gün sonra, 3 Ocak 1945'te hayata gözlerini yumdu ve tam da öngördüğü üzere, 5 Ocak günü (kehanetinden dört gün sonra) toprağa verildi. Bu durum, onun yaşamı boyunca sergilediği gizemli öngörü yeteneğinin son bir kanıtı olarak kabul edilir.

SFENKS’İN ALTINDAKİ BÜYÜK SIR: KAYITLAR SALONU

Cayce’nin en büyük iddialarından biri, insanlık tarihinin tüm kayıtlarının Mısır’daki Büyük Sfenks’in sağ ön pençesinin altında gizli olduğuydu. "Kayıtlar Salonu" (Hall of Records) adını verdiği bu yerin, insanlığın kökenine dair tüm gerçekleri barındırdığını savunuyordu.

Kahin, bu kapının ancak zamanı geldiğinde ve insanlık deneyiminde büyük değişimler yaşandığında açılacağını söylemişti. Stanford Araştırma Enstitüsü, 1982’de bu bölgede akustik çalışmalar yapmış ve pençelerin altında içi boş "ölü noktalar" tespit etmişti. Ancak o günden beri bu alan gizemini korumaya devam ediyor.

NEDEN 2026 YILINI İŞARET ETTİ?

Peki, araştırmacıların neden özellikle 2026 yılına odaklandığını biliyor musunuz? Cayce, kehanetinin belirli bir gün ve saatle, gökyüzündeki değişimlerle bağlantılı olduğunu belirtmişti.

20 Mart 2026 (Bahar Ekinoksu): Bu tarihte Ay, Venüs, Satürn, Neptün ve Güneş ufuk çizgisinde nadir görülen bir hizalanma yaşayacak.

Astrolojik Etki: Astrologlara göre bu tür hizalanmalar, gizli kalmış bilgilerin açığa çıkması ve büyük toplumsal dönüşümler için "mükemmel zaman" olarak görülüyor.

1989 VE 2026 BAĞLANTISI

Benzer bir gökyüzü dizilimi en son 1989 yılında yaşanmış. O yıl Berlin Duvarı yıkılmış, soğuk savaş sona ermiş ve dünya çapında paranormal olaylarda (Belçika üzerindeki meşhur üçgen UFO vakaları gibi) büyük bir artış görülmüştü.

2026’daki hizalanmanın, Kayıtlar Salonu’nun kapılarını açacak olan psişik bağlantıyı tetikleyeceği düşünülüyor. Eğer Cayce haklıysa, 2026 yılında insanlık, tarihini baştan yazacak bir keşifle sarsılabilir.