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Boğaziçi Üniversitesinden "yeni öğrencilerin barınma sorunu yaşadığı" iddialarına açıklama:

07.09.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bu sene İstanbul'daki kira artışları nedeniyle üst sınıflardaki öğrencilerimizden yurt talebi geçtiğimiz yılların ortalamasının 700 kişi üstünde olmasına rağmen bu öğrencilerin tamamına yurt imkanı sağlanmıştır. Kamuoyuna yansıtılan 900 yeni öğrencimizin 'barınma sorunu yaşadığı' iddiası doğru değildir" - "Bu öğrencilerin önemli bir kısmı Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda başta Anadolu Hisarı Kampüsümüzün içindeki yurt olmak üzere çeşitli KYK yurtlarına yerleştirilmiştir. KYK yurt sonuçları bugün açıklanmıştır"

İSTANBUL (AA) - Boğaziçi Üniversitesi, bu sene İstanbul'daki kira artışları nedeniyle üst sınıflardaki öğrencilerden gelen yurt talebinin geçen yılların ortalamasının 700 kişi üstünde olmasına rağmen bu öğrencilerin tamamına yurt imkanı sağlandığını, kamuoyuna yansıtılan "900 yeni öğrencinin barınma sorunu yaşadığı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, kamuoyunda Boğaziçi Üniversitesinde öğrencilere yeterli barınma imkanının sağlanmadığı yönündeki iddiaların doğru olmadığı belirtildi.

Boğaziçi Üniversitesinin, İstanbul'da öğrenci sayısına oranla en fazla yurt imkanı sağlayan kamu üniversitesi olduğu, bu sene de üniversitenin yurt kontenjanının 300 kişi arttırıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Öğrencilerimiz sosyoekonomik durumlarına göre ve şehir dışından gelen öğrenciler önceliklendirilerek, yurtlarımıza yerleştirilmektedir. Bu kriterler göz önünde bulundurularak 11 farklı yurdumuza bu sene toplam 3 bin 874 öğrenci yerleştirilmiştir. Bu sene İstanbul'daki kira artışları nedeniyle üst sınıflardaki öğrencilerimizden yurt talebi geçtiğimiz yılların ortalamasının 700 kişi üstünde olmasına rağmen bu öğrencilerin tamamına yurt imkanı sağlanmıştır. Kamuoyuna yansıtılan 900 yeni öğrencimizin 'barınma sorunu yaşadığı' iddiası doğru değildir. Bu öğrencilerin önemli bir kısmı Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda başta Anadolu Hisarı Kampüsümüzün içindeki yurt olmak üzere çeşitli KYK yurtlarına yerleştirilmiştir. KYK yurt sonuçları bugün açıklanmıştır."

Açıklamada, diğer barınma seçeneklerini değerlendirebilecek öğrencilere imkan tanımak için bu sene üniversitenin yurt sonuçlarının erken açıklandığı, açıklanan yerleştirme sonuçlarının Kandilli Yurdu için ön yerleştirme sonuçları olduğu, ek yerleştirmelerle alakalı açıklamaların gelecek günlerde yapılacağı bildirildi.

Farklı bir barınma imkanı bulamayan öğrencilerin, kalan kontenjanlara yine aynı kriterlere göre yerleştirileceği aktarılan açıklamada, "Kamuoyunu meşgul eden planlı karalama kampanyalarının aksine üniversitemiz öğrencilere barınma imkanı sağlanması konusunda örnek bir kamu üniversitesidir." ifadesine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Boğaziçi Üniversitesi öğrenci iddia yurt

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