Boğazına balon parçası takılan minik Yağız kurtarılamadı

Artvin’in Murgul ilçesinde dün meydana gelen olayda 4 yaşındaki Yağız Şeyhoğlu’nun şişirilmiş balonla oyun oynarken balonun patlaması sonucu soluk borusuna parça kaçtı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Minik Yağız, Murgul Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Boğazına takılan parçanın çıkartılarak kalbi yeniden çalıştırılan minik Yağız, Artvin Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Buradan da ambulans helikopterle Erzurum’a sevk edilen Yağız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

(İHA)

