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Boğazına balon parçası takılan minik Yağız kurtarılamadı

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YAŞAM  | 30.07.2019 21:23 | Son Güncelleme

Artvin’in Murgul ilçesinde boğazına balon takılan 4 yaşındaki minik Yağız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Boğazına balon parçası takılan minik Yağız kurtarılamadı

Artvin’in Murgul ilçesinde dün meydana gelen olayda 4 yaşındaki Yağız Şeyhoğlu’nun şişirilmiş balonla oyun oynarken balonun patlaması sonucu soluk borusuna parça kaçtı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Minik Yağız, Murgul Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Boğazına takılan parçanın çıkartılarak kalbi yeniden çalıştırılan minik Yağız, Artvin Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Buradan da ambulans helikopterle Erzurum’a sevk edilen Yağız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

(İHA)

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Artvin minik yağız balon balon parçası

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