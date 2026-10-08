Türkler akın akın buraya gidiyor! Sokaklarında yürürken kendinizi İstanbul'da sanabilirsiniz

Balkanlar’da son yıllarda hızla öne çıkan Arnavutluk, Türk vatandaşlarının hem tatil hem de yatırım için tercih ettiği ülkeler arasında yer alıyor.

Özellikle başkent Tiran ve sahil kenti Avlonya, Türklerin yoğun ilgi gösterdiği bölgelerin başında geliyor. Vizesiz giriş kolaylığının yanı sıra gelişen turizm ve yatırım imkanları da ülkeye olan ilgiyi artırıyor.

SOKAKLARDA TÜRKÇE SESLERİ YÜKSELİYOR

Tiran’ın hareketli caddelerinde ve Avlonya’nın turistik bölgelerinde Türk işletmelerinin sayısı dikkat çekiyor.

Restoranlardan kafelere, mağazalardan farklı sektörlerdeki işletmelere kadar Türk girişimcilerin açtığı birçok işletme bölgede faaliyet gösteriyor. Türk vatandaşları da bu bölgelerde kendilerine yeni bir sosyal çevre oluşturmaya başladı.

YATIRIMCILARIN DA RADARINDA

Bölgeye yalnızca tatil amacıyla gidenlerin sayısı artmıyor. Türk girişimciler özellikle inşaat, gayrimenkul ve hizmet sektörlerinde yatırım fırsatlarını değerlendiriyor.

Gelişen şehir yapısı ve turizm hareketliliği, bölgeyi yatırım yapmak isteyenler açısından da cazip hale getiriyor.

TATİLDEN YENİ YAŞAM MERKEZİNE

Bir dönem daha çok yaz tatili için tercih edilen bölge, artık bazı Türk vatandaşları için yeni bir yaşam alternatifi olarak görülüyor.

Özellikle Tiran ve Avlonya’da artan Türk nüfusu ve işletmeleri, bölgede Türkiye’den gelenler için alışılması kolay bir ortam oluşturuyor.