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Türkler akın akın buraya gidiyor! Sokaklarında yürürken kendinizi İstanbul'da sanabilirsiniz

Avrupa’da vizesiz seyahat imkanı sunan ve son yıllarda ekonomisiyle dikkat çeken bir ülke, Türklerin yeni gözdesi oldu. Tatil için gidenlerin sayısı artarken yatırım yapmak ve yeni bir hayat kurmak isteyenlerin de rotası değişti. Öyle ki bazı bölgelerde Türkçe tabelalar ve Türk işletmeleri artık günlük hayatın bir parçası haline geldi.

Türkler akın akın buraya gidiyor! Sokaklarında yürürken kendinizi İstanbul'da sanabilirsiniz
Çiğdem Berfin Sevinç

Balkanlar’da son yıllarda hızla öne çıkan Arnavutluk, Türk vatandaşlarının hem tatil hem de yatırım için tercih ettiği ülkeler arasında yer alıyor.

Özellikle başkent Tiran ve sahil kenti Avlonya, Türklerin yoğun ilgi gösterdiği bölgelerin başında geliyor. Vizesiz giriş kolaylığının yanı sıra gelişen turizm ve yatırım imkanları da ülkeye olan ilgiyi artırıyor.

Türkler akın akın buraya gidiyor! Sokaklarında yürürken kendinizi İstanbul da sanabilirsiniz 1

SOKAKLARDA TÜRKÇE SESLERİ YÜKSELİYOR

Tiran’ın hareketli caddelerinde ve Avlonya’nın turistik bölgelerinde Türk işletmelerinin sayısı dikkat çekiyor.

Restoranlardan kafelere, mağazalardan farklı sektörlerdeki işletmelere kadar Türk girişimcilerin açtığı birçok işletme bölgede faaliyet gösteriyor. Türk vatandaşları da bu bölgelerde kendilerine yeni bir sosyal çevre oluşturmaya başladı.

YATIRIMCILARIN DA RADARINDA

Bölgeye yalnızca tatil amacıyla gidenlerin sayısı artmıyor. Türk girişimciler özellikle inşaat, gayrimenkul ve hizmet sektörlerinde yatırım fırsatlarını değerlendiriyor.

Türkler akın akın buraya gidiyor! Sokaklarında yürürken kendinizi İstanbul da sanabilirsiniz 2

Gelişen şehir yapısı ve turizm hareketliliği, bölgeyi yatırım yapmak isteyenler açısından da cazip hale getiriyor.

TATİLDEN YENİ YAŞAM MERKEZİNE

Bir dönem daha çok yaz tatili için tercih edilen bölge, artık bazı Türk vatandaşları için yeni bir yaşam alternatifi olarak görülüyor.

Özellikle Tiran ve Avlonya’da artan Türk nüfusu ve işletmeleri, bölgede Türkiye’den gelenler için alışılması kolay bir ortam oluşturuyor.

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Anahtar Kelimeler:
turist tatil seyahat türk
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