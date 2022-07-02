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Boğazına kadar gelince bir bir anlattı! ''Erkeklerin kondom kullanmayı reddetmelerinin binbir nedeni''

02.07.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok insan güvenli bir seks için çeşitli korunma yollarına başvuruyor. Kondom kullanımı, doğum kontrolü uygulamak ve çeşitli hastalıklardan korunmak için tercih edilen en kolay yöntemlerden biri ancak herkesin ilk tercihi olmayabiliyor. Sosyal medya fenomeni bir kadın, birlikte olduğu erkeklerin neden prezervatif takmayacakları sorulduğunda ürettikleri mazeretleri anlattı. Video kısa sürede viral oldu ve büyük beğeni topladı.

Boğazına kadar gelince bir bir anlattı! ''Erkeklerin kondom kullanmayı reddetmelerinin binbir nedeni''

26 yaşındaki Chloe Burns, TikTok'ta erkeklerin prezervatif kullanmayı reddetmelerinin nedenlerini listeleyen iki video paylaştı. Genç kadının paylaştığı bu görüntüler, 11 milyondan fazla izlenme aldı. İşte üretilen o mazeretler...

ALERJİ

Burns, birlikte olduğu genç bir adamın prezervatif alerjisi olduğunu iddia ettiğini ve korunmasız cinsel ilişkiye girmek için kendisine neredeyse yalvardığını anlattı. Bir kullanıcı da benzer bir tecrübe yaşadığını söyledi ve “Eski sevgilim de 'Onlara alerjim var.' demişti ama şimdi de 5 yaşındaki çocuğunu görmeye alerjisi var.” diyerek kendi hikayesini anlattı.

''TESTİM VAR AMA 3 YIL ÖNCESİNDEN''

Bir diğerinin "üç yıl önce test yaptırdığını" ve bu nedenle hastalık taşıma riskinin minimum olduğunu söylediğini anlatan Burns, korunmaya gerek olmadığını iddia ederek kondom takmayı reddettiğini söyledi.

POZİSYON

Aynı kişi hamilelikle ilgili kaygıları konusunda Burns'e, belli bir pozisyonda korunmasız cinsel ilişkiye girdikleri sürece hiçbir risk olmadığını söylemişti ve köpek stili olan o pozisyonda seks yapmayı teklif etmişti. Ayrıca bir kadının köpek stili sırasında hamile kalmasının hiçbir yolu olmadığını iddia etti.

DOĞUM KONTROL HAPI

Burns diğer birçok erkeğin, onun kendi doğum kontrolünü halledebileceğini varsaydıkları için prezervatif konusunda dikkatsiz olduğunu söyledi. Doğum kontol hapı kullandığını varsaydıkları için kondom kullanmayı akıllarından bile geçirmeyen adamların, hap kullanmıyor olması halinde de ona ertesi gün hapı almasını teklif ettiklerini anlattı.

''ÇOĞU KIZ UMURSAMIYOR''

Diğer birkaç erkek ise, Burns tarafından sorgulandığında kondom kullanmamalarına dair mazeret bulma zahmetine bile girmedi ve bunun yerine onu korunmasız seks yapmadığı için utandırmaya çalıştı. Bir erkeğin ona "Ciddi misin? Çoğu kız bunu umursamıyor bile'' diye şikayet ettiğini söyleyen Burns, birinin de “O zaman başka birini bulacağım.” dediğini söyledi.

ONLAR DA ANLATTILAR

Burns'ün kadın takipçilerinin çoğu, videolarının altına yorum yaparak, aynı şeyleri sık sık duyduklarını söylediler. Kimileri ise erkek arkadaşlarından bazı farklı mazeretler duyduklarını iddia etti. Bir kadın, ''Aynı duygu değil'' ve ''Kauçuk gibi kokuyor'' mazeretlerini duyduğunu anlatırken bir diğeri de “Tüm zamanların klasiğini unutmamak gerek: 'Bana uymuyorlar!'” diye yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Cinsellik kondom
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