Boğazınıza kadar gelen sorun: Reflü

Günümüzde aşırı fast food ve asitli içecek tüketen, stres yapan ve düzensiz öğünlerle beslenen milyonlarca insanın en büyük dertlerinden biri de reflüyle mücadele... Reflü, mide asidinin yemek borusuna geri kaçmasıyla ortaya çıkan bir sindirim sistemi hastalığı. Basit gibi görünse de, uzun vadede yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürebiliyor.

EN SIK BELİRTİSİ...

Reflünün en sık belirtisi mide yanmasıdır. Özellikle yemekten sonra sırt üstü uzandığınızda veya gece uykudan öksürükle uyandığınızda ağızda acı tat hissediyorsanız, bu tabloya dikkat etmek gerekir.

Ayrıca boğazda gıcık, ses kısıklığı ve kronik farenjitle de karıştırılabilir.

TEDAVİDE İLK ADIM: YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİĞİ

Tedavide ilk adım, yaşam tarzı değişikliğidir. Asitli, yağlı, kızartılmış gıdalardan uzak durmak, akşam yemeklerini erken saatte ve hafif geçirmek, fazla kilolardan kurtulmak büyük fayda sağlar.

Gerekli durumlarda hekim önerisiyle mide asidini dengeleyen ilaçlar kullanılabilir.

Özellikle her gün mide yanması yaşıyorsanız, 'alıştım' deyip geçmeyin. Tedavi edilmeyen reflü, yemek borusunda tahrişe ve hatta daha ciddi tablolara zemin hazırlayabilir.

Sağlıklı bir yaşam için midenizin sesine kulak verin.