Bogdan Bogdanovic: “EuroBasket’te 1 Numaralı Favori Slovenya”

Sırp basketbol yıldızı Bogdan Bogdanovic, sağ dizindeki sakatlık sebebiyle FIBA EuroBasket 2022’yi kaçıracak olsa da desteğini milli takımından esirgemiyor.

Yakın zaman önce sağ dizinden ameliyat olan Bogdanovic’in iyileşme süreci olumlu yönde ilerliyor. Uluslararası turnuvaları kaçıracak olsa da önümüzdeki NBA sezonu için tamamen hazır olacak.

Mozzart Sport’a konuşan 30 yaşındaki Bogdanovic, yaklaşan EuroBasket 2022 öncesinde Sırbistan’ın turnuvada favori olduğuna inanıyor ve ülkesinin şampiyonluğu kazanmasını umuyor:

“Oyuncularımıza çok güveniyorum. Dünya Kupası’nda oynadığımız zaman bile güveniyordum. Enerjimiz var, kimyamız iyi… Yeni bir şey uyandı. İyi basketbol oynadığımız için mutluyum, taraftarlar yaptığımız şeyden zevk alıyor. Her şey Jokic’ten başlar. Madalya için favoriyiz, umarım sonunda altını almayı hak ederiz. Çok zorlu bir turnuva olacak. Bir önceki Dünya Kupası’nda başarılı olamadık ancak şimdi milli takımın bizim için hazırladığı şeyin tadını çıkarmalıyız.”

Bogdanovic ayrıca Denver Nuggets‘ın MVP ödüllü yıldızı Nikola Jokic’e övgüde bulunarak, takım arkadaşlarını iki kat daha iyi hale getirdiğini söyledi:

“Jokic’in her açıdan dominant olması sayesinde hücumumuz inanılmaz. Ona ikili sıkıştırma getirmeleri gerektiğini biliyoruz ve Jokic, boş oyuncuları çok kolay buluyor. Onun etrafındayken iki kat daha iyiyiz. Sadece geçiş hücumlarındaki savunmamızı ve top kaybı sorunumuzu düzeltmemiz gerekiyor.”

Jokic, perşembe günü Yunanistan’a karşı yeteneklerini gösterdi ve 29 sayı, 8 ribaund, 6 asist, 1 top çalma ile Giannis Antetokounmpo karşısında galip geldi.

Ancak Sırbistan’ın zaferi, Vasilije Micic’in sakatlığıyla gölgelendi. Bu talihsiz olaya rağmen Bogdanovic, fırsattan yararlanan Ognjen Jaramaz’ı övdü:

“Spor bu. Her ihtimale hazır olmalısın. Jaramaz bu fırsattan yararlandı. Bunu hak etti. Diğerleri için de çok yer var. Gerçekten iyi bir ekibimiz var. Her zaman bir takım olduk ama şimdi bunu tam anlamıyla yapıyoruz.”

Bogdanovic, Giannis savunmasında büyük efor sarferden Nikola Kalinic ve Vladimir Lucic’i övmeyi de unutmadı:

“Kalinic ve Lucic’in yaptıkları istatistiklerde görünmeyebilir ancak tüm zamanlarını Giannis’e yardım savunmasına giderek ve savunma rotasyonu yaparak geçirdiler. Her şey takımla başlar. Basketbolumuzu kenardan izlemek çok güzel. Çok keyif aldım. Olağanüstüydü.”

EuroBasket’in favorilerinin kim olduğu sorulduğunda Bogdanovic güvenli seçimler yaptı. Ancak Luka Doncic’in Slovenya’sına üstünlük verdi:

“Çok fazla dostluk maçı izlemedim. Her yıl olduğu gibi: Slovenler bence bir numara. Fransa ve Litvanya her zaman zordu. İyi takımları var, güçlüler. EuroBasket çok zor, kötü takım yok. Madalya almak gerçekten zor. Göreceğiz, bu takımların her biri kazanabilir.”