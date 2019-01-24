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Boğulmakta olan çocuk son anda kurtarıldı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 24.01.2019 14:05 | Son Güncelleme

Brezilya'da bir çocuk havuzunda suya giren çocuk, girdiği suda az kalsın boğuluyordu. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Brezilya’da çocuk havuzundan yetişkin havuzuna geçen ve suya giren küçük yaramaz az daha boğuluyordu. Bir tatil kompleksinde yaşanan olayda, dikkatli havuz görevlisi, boğulmakta olan çocuğu fark etti ve hemen yardımına koştu.

Ardından da seri bir şekilde onu çocuğu sudan çıkardı. Büyük panik yaşayan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Tüm yaşananlarsa anbean güvenlik kamerasına yansıdı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
brezilya havuz boğulma Çocuk

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