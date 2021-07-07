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Boksta vücudun zayıf noktaları nerelerdir?

07.07.2021 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanların en popüler sporları arasında yer alan boksta zayıf noktaları bilmek rakibi yenmek için oldukça önemlidir. Kısa sürede karşınızdaki kişiyi nakavt etmenizi sağlayacak zayıf noktalarla boksta yenilmezliğinizi ilan edebilirsiniz. Yumrukların dile geldiği spor olarak hafızalarda yer eden boksta zayıf noktaları anlatan Milli Antrenör Nafiz Başaran, rakibi kısa sürede nakavt etmenin tüyolarını verdi.

Boks iki kişinin hakem gözetiminde yumruklarını kullanarak birbirini nakavt etmeye çalıştığı ve puan kazandığı spor dalı olarak özetlenebilir. Zor bir spor dalı olan boksta yorulmadan hızlı sonuç alabilmek için vücudun zayıf noktalarını tanımak büyük önem taşır. Boksta zayıf noktalar üzerine hareket etmek sporcuya avantaj sağlayacağından yumrukların yönü de her zaman bellidir. Peki boks sporcuları hangi noktaları hedef alır? Bokstaki zayıf noktalar nerelerdir?

BOKSTA VÜCUDUN ZAYIF NOKTALARI HANGİLERİ?

Boksta en zayıf noktalar sağ, sol çene ve çene ucudur. Bunlar kesinlikle nakavta giden sonuçlardır. Sağ direkt atarken aparkatla karaciğere vuruş imkanı vardır. Karaciğer nakavt edebilecek bölgedir. Diyaframa vurulduğu zaman rakip aşağı indirilebilir, böbreklere de vurulabilir.

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