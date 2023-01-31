Bol çikolatalı supangle tarifi! Yoğun kıvamıyla orijinal supangle nasıl yapılır?

Supangle yoğun çikolatasıyla gönüllere taht kuruyor. Tatlı krizlerinin vazgeçilmezi olarak görülen supangle Fransızların favori tatlıları olarak görülüyor. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyeceğiniz supangle tarifini mutlaka denemelisiniz.

MALZEMELER 1 litre süt

3 yemek kaşığı sürülebilir çikolata

1/2 su bardağı toz şeker

1 adet yumurta sarısı

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

3 yemek kaşığı kakao

70 gram bitter çikolata

3 tatlı kaşığı tereyağı

2 dilim kakaolu kek

2 yemek kaşığı Hindistan cevizi tozu (üzeri için)

1 tatlı kaşığı file Antep fıstığı (üzeri için)

TARİF Derin bir tencereye süt, şeker, yumurta sarısı ve elenmiş un, nişasta, kakao karışımını koyup pürüzsüz olana kadar karıştırın. Tencereyi ocağa alın ve koyulaşana kadar karıştırarak pişirin.

Pişen kremayı ocaktan alın içine sürülebilir çikolata kreması ve bitter çikolatayı ekleyip mikserle çırpmaya başlayın. Çırpma esnasında azar azar soğuk tereyağını ekleyin ve bu işleme krema ılıyana kadar yaklaşık on dakika devam edin.

Sunum kaplarının tabanına kek parçaları koyun ve üstlerini supangleyle doldurun. Tatlıları dilediğiniz gibi süsleyin ve buzdolabında en az bir saat dinlendirip servis edin.

AFİYET OLSUN!

