Bol malzemeli yumuşacık karışık pizza tarifi! Zuhal Topal'la Yemekteyiz karışık pizza nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Pizza bol malzeme kullanılınca çok daha leziz oluyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında karışık pizza yapıldı. Bu tarif 40 dakikada hazırlanıyor ve 30 dakikada pişiriliyor. İşte bol malzemeli yumuşacık karışık pizza tarifi!

MALZEMELER Karışık pizza hamuru için:

4-5 su bardağı un

2 yemek kaşığı instant kuru maya

1 yemek kaşığı şeker

yarım yemek kaşığı tuz

2 su bardağı ılık su (470ml)

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Pizzanın altına serpmek için 2 yemek kaşığı mısır unu

Üzeri için:

Rendelenmiş mozzerela peyniri

Sucuk, mantar, zeytin

Pizza Sosu

2 su bardağı domates sosu (ketçap değil)

Veya 4 yemek kaşığı domates salçası ve 1 çay bardağı su karışımı

Veya 3-4 tane rendelenmiş domates ve 1 yemek kaşığı domates salçası

Ve bu baharatlardan eklenir

Bir çay kaşığı kekik

Bir çay fesleğen

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 diş dövülmüş sarımsak

TARİF Mısır unu hariç hamur malzemelerini karıştırın ve yumuşak bir hamur elde edin.

Hamurun bulunduğu kabın ağzını streçle kapatın ve mayalanması için 30 dakika bekletin.

Ardından hamuru iki eşit parçaya bölüm ve pizza tepsisi büyüklüğünde açın.

Her iki tepsiye birer yemek kaşığı mısır unu serpin ve açtığınız hamurun üzerine yayın.

Pizzanın hamuru pişerken fazla kabarmaması için çatalla her tarafını delin.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10 dakika pişirin.

Sosu ve üzerinin malzemelerini hazırlayın.

Yarı pişen hamuru fırından alıp üzerine sosu kaşıkla sürün ve rendelenmiş mozzarella peynirini ve diğer üst malzemeleri dizip fırının alt katında yaklaşık 20 dakika pişirin.

5 dakika dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.



