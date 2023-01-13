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Bol malzemeli yumuşacık karışık pizza tarifi! Zuhal Topal'la Yemekteyiz karışık pizza nasıl yapılır, malzemeleri neler?

13.01.2023 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pizza dünyada neredeyse herkesin severek tükettiği yiyeceklerin başında geliyor. Günün tüm saatlerinde tüketilen bu tarif kafelerde de sıklıkla tercih edilen lezzetlerden biridir. Haberimizde yer alan ölçülerden iki büyük 8'er dilimlik pizza çıkıyor. İşte bol malzemeli yumuşacık karışık pizza tarifi!

Bol malzemeli yumuşacık karışık pizza tarifi! Zuhal Topal'la Yemekteyiz karışık pizza nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Tarif Puanı
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Puanınız alınmıştır.
Kaç kisilik 11
Hazırlık Süresi 40dk
Pişirme Süresi 30dk
Kalori/Dilim 241kal

Pizza bol malzeme kullanılınca çok daha leziz oluyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında karışık pizza yapıldı. Bu tarif 40 dakikada hazırlanıyor ve 30 dakikada pişiriliyor. İşte bol malzemeli yumuşacık karışık pizza tarifi!

MALZEMELER

  • Karışık pizza hamuru için:
  • 4-5 su bardağı un
  • 2 yemek kaşığı instant kuru maya
  • 1 yemek kaşığı şeker
  • yarım yemek kaşığı tuz
  • 2 su bardağı ılık su (470ml)
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Pizzanın altına serpmek için 2 yemek kaşığı mısır unu
  • Üzeri için:
  • Rendelenmiş mozzerela peyniri
  • Sucuk, mantar, zeytin
  • Pizza Sosu
  • 2 su bardağı domates sosu (ketçap değil)
  • Veya 4 yemek kaşığı domates salçası ve 1 çay bardağı su karışımı
  • Veya 3-4 tane rendelenmiş domates ve 1 yemek kaşığı domates salçası
  • Ve bu baharatlardan eklenir
  • Bir çay kaşığı kekik
  • Bir çay fesleğen
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 2 diş dövülmüş sarımsak

TARİF

  • Mısır unu hariç hamur malzemelerini karıştırın ve yumuşak bir hamur elde edin.
  • Hamurun bulunduğu kabın ağzını streçle kapatın ve mayalanması için 30 dakika bekletin.
  • Ardından hamuru iki eşit parçaya bölüm ve pizza tepsisi büyüklüğünde açın.
  • Her iki tepsiye birer yemek kaşığı mısır unu serpin ve açtığınız hamurun üzerine yayın.
  • Pizzanın hamuru pişerken fazla kabarmaması için çatalla her tarafını delin.
  • Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10 dakika pişirin.
  • Sosu ve üzerinin malzemelerini hazırlayın.
  • Yarı pişen hamuru fırından alıp üzerine sosu kaşıkla sürün ve rendelenmiş mozzarella peynirini ve diğer üst malzemeleri dizip fırının alt katında yaklaşık 20 dakika pişirin.
  • 5 dakika dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.


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