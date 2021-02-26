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Bölgesel Amatör Ligler 17 Nisan'da başlıyor!

26.02.2021 17:39 | Son Güncelleme:
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Bölgesel Amatör Ligler 17 Nisan'da başlıyor!

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Bölgesel Amatör Liglerin (BAL) 17 Nisan'da başlayacağı müjdesini verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, futbolda Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) 17 Nisan'da başlayacağını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bölgesel Amatör Lig için beklenen gün geldi. BAL müsabakalarının başlama düdüğü 17 Nisan'da çalıyor! Tüm takımlarımıza hayırlı, uğurlu olsun. Sağlıkla, dostlukla geçecek başarılı bir lig diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, detayların Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanacağını da aktardı.

sag

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