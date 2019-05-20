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Bolivya'da hakem hayatını kaybetti! İşte o dehşet anları

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 20.05.2019 13:41 | Son Güncelleme

Bolivya'da oynanan Always Ready - Oriente Petrolero maçında karşılaşmanın hakemi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Bolivya'da 32 yaşındaki hakem Victor Hugo Hurtado, Always Ready - Oriente Petrolero arasındaki maçta kalp krizi geçirdi ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
Always Ready Oriente Petrolero Victor Hugo Hurtado

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