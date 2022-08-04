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Bolluk eş anlamlısı nedir? Bolluk kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

03.08.2022 21:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimizde bir kelimenin birden fazla tanımı ve anlamı olabilir. İlk anlamlarında ya da mecaz anlamlarında kullanılabilirler. Hangi amaçla kullanıldığı ise ancak cümle içinde netleşebilir. Bu kelimelerden biri de bolluktur. Çokluk, genişlik, fazlalık, gürlük, bereketlilik gibi eş anlamları bulunur. Bolluk kelimesinin eş anlamlısı nedir? Bolluk eş anlamlısı ve cümle içinde kullanım örnekleri...

Bolluk eş anlamlısı nedir? Bolluk kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Geniş ya da çok olma durumlarını ifade etmek için kullanılır. Bir durumun normalden fazla olduğunu gösterir. Bolluk kelimesinin eş anlamı olarak kullanılan kelimeler birden fazladır.

Parasal açıdan rahatlığı, bir giysinin bedene tam olmayışını, mahsullerdeki bereketi ifade etmekte kullanılabilir. Karşıt anlamlarından bazıları şunlardır: Zıtlık, azlık, yokluk, darlık, sıkıntı...

Bolluk eş anlamlısı nedir?

Nesne, para, eşya, kişi, fikir, duygu, mal, ürün ve bunlar gibi herhangi bir şey normalde olması gerekenden daha fazla ise bu durum o konuda bolluk yaşandığı anlamına gelir.

Mecaz anlamlarda kullanıldığı da olur. Halk arasında daha çok ironi yapılmak istendiğinde tercih edilir. Fazlalık, genişlik, bereketlilik, zenginlik, aşırılık, çokluk kelimeleri bolluk yerine kullanılabilen kelimeler arasındadır.

Bolluk kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler nelerdir?

Türk Dil Kurumu, bu kelime için isim başlığı altında dört farklı tanım yapar. Birinci tanımı bol olma durumudur. Daha çok nesneler için kullanılır. Diğer anlamı zenginlik, maddi bakımdan rahatlıktır.

Üçüncü tanımı fazlalıktır. Başka bir tanımı "Her şeyin bol olduğu yer"dir. Bu kullanım daha çok bir bölge, ülke, şehir için geçerlidir. Bolluk kelimesinin eş anlamlısı kelimeler kullanıldıkları cümlelere göre değişkenlik gösterirler.

Bolluk kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Hangi sözcüğün ne amaçla ve ne için kullanıldığını anlamak için kurulan cümlenin tamamına bakmak gerekir. Birkaç örnek cümle:

  • Dükkân açtığını duydum, Allah bolluk bereket versin.
  • Bu elbiseyi giyemem çünkü bana bir beden büyük geliyor.
  • O kadar pahalısını alamam, nerede bizde o zenginlik?
  • Eteğin bel kısmında biraz fazlalık var.
  • Aşırı miktarda olursa meyve bile yesen zararlı olur.
  • Kendimi kitaplarla dolu bir odada hayal ediyorum.
  • Varlık içinde yokluk çekiyorsan zengin olmanın ne anlamı var ki?
  • Verimli, bereketli toprakları olan bir memleketten geldim.
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