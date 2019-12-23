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Bolu'da avlamak istediği domuzun saldırısına uğradı, ölümden döndü

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
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Bolu’da yaban domuzu avına çıkan Ahmet Çoban isimli avcı, yaraladığı domuzun saldırısına uğradı. Yanında bulunan tabanca sayesinde ölümden dönen avcının yaşadıkları kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, haftasonu tatilinde ormanlık alanda köpekleriyle birlikte yaban domuzu avına çıkan Ahmet Çoban isimli vatandaş, izini sürdüğü yaban domuzunu karşısında görünce tüfeğiyle ateş etti. Kurşunların isabet etmesine rağmen ayakta kalan yaban domuzu, hızla koşarak Çoban’a saldırdı. Yaban domuzundan kaçmak istediği sırada yere düşen Ahmet Çoban, yanında bulunan tabancayı çıkararak yaban domuzunu öldürdü.

Köpeklerinin de yardımıyla yaban domuzunun saldırısından yara almadan kurtulan Ahmet Çoban’ın yaşadığı korku dolu anlar kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, domuz saldırısından kurtulan Ahmet Çoban’ın, “Tabanca olmasa gitmiştik. Az kalsın beni biçiyordu” ifadeleri yer aldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
domuz Bolu avcı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Tabanca değil asıl sen köpekler olmayaydı gitmiştin kardeş, yalnız köpekler iyimiş korkak değiller beğendim .))
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