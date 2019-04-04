Bolu’da, doğal yaşam fotokapanlarla görüntülendi

Edinilen bilgiye göre, Milli Parklar Bolu İl Müdürlüğü ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi işbirliğiyle doğadaki yaban hayatı zenginliğini tespit etmek için kentte bulunan milli parklar ile tabiat parklarının çevresindeki ormanlık alanlara fotokapanlar yerleştirildi. Bir çok farklı noktaya yerleştirilen fotokapanlar bölgedeki yaban hayatının zenginliğini ortaya koydu.
İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİLER
Yaban hayatının belirlenmesi için envanter çalışmasına da katkı sağlayacak olan fotokapanlar sayesinde nesli tükenmekte olan vaşak ve dağ kedisi ilk kez görüntülendi. Bolu Dağlarında çok sayıda bulunan boz ayı ve kurtlarda fotokapan görüntülerine yansıdı. Sayıları azalan kızıl geyiklerin kavgası da fotokapan tarafından saniye saniye görüntülendi. (İHA)
Seçimin ardından hafızalara kazınan 7 fotoğraf
Aday olmayan muhtar sandıktan birinci çıktı
Dünya turuna çıkmışlardı! Fethiye'de öyle bir şey yaşadılar ki...
İmamoğlu'nun yıllar önceki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu
5 kişiden birinde görülüyor! Meğer çözüm için 4 dakika yetiyormuş
Üniversiteli genç kız otostopla 75 il gezdi!
O kahkaha unutulmadı! 'Formunuzda mısın?'
Bu 4 belirti varsa hemen hastaneye koşun!
Dünya Fakirler Günü ile ilgili atılmış en komik tweetler!
"5 yıl komadaydınız; uyanınca ne sorarsınız" sorusuna efsane yanıtlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum