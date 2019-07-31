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Bolu’da, TEM Otoyolu’nda mukavva yüklü kamyon alev alev yandı

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GÜNDEM  | 31.07.2019 03:16 | Son Güncelleme

Bolu’da, TEM Otoyolu’nda seyir halinde olan mukavva yüklü kamyon alev alev yandı. Mukavvaların yanarak yola savrulması diğer sürücüler için korku yarattı.

Bolu’da, TEM Otoyolu’nda mukavva yüklü kamyon alev alev yandı

Olay, gece saatlerinde TEM Otoyolu Cankurtaran mevkiinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Murat Bulut idaresindeki 34 UJG 08 plakalı mukavva yüklü kamyonda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

YARIM SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜ

Yangının kısa sürede büyümesi üzerine kamyonun kasasında bulunan mukavvalar alev alev yanarak yola savruldu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine Gerede Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevkedildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda söndürüldü.

Yangın nedeniyle kısa süre trafiğe kapalı kalan TEM Otoyolu Ankara istikameti, ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından tekrar açıldı. (İHA)

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TEM Otoyolu Bolu

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