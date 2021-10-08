YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

08.10.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis, görüş mesafesini düşürdü.

Bölgede Yumrukaya, Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde sis etkisini gösteriyor.

Görüş mesafesinin düştüğü güzergahta görev yapan kara yolları ekipleri, sürücüleri sis lambaları ve ışıklı tabelalarla uyarıyor.

Trafik ekipleri de sürücülere yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları uyarısında bulunuyor.

Öte yandan, Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde de sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde otoyolun Bataklıçiftlik, Hatıplar, Sinirci, Otluoğlu, Küçük ve Büyük Melen ile Düzce gişeleri mevkilerinde etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Yoğun sis nedeniyle sürücüler, trafikte yavaş seyrediyor.

Bölgede ring halinde görev yapan polis ekipleri, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız konusunda uyarıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: İstanbul! Eski sevgilisinden intikamını böyle aldıYer: İstanbul! Eski sevgilisinden intikamını böyle aldı
Boşanma tebligatı gelince kalbine ateş ederek yaşamına son verdiBoşanma tebligatı gelince kalbine ateş ederek yaşamına son verdi
Bolu'da kamp yapan milli cimnastikçiler, itfaiyecileri ziyaret ettiBolu'da kamp yapan milli cimnastikçiler, itfaiyecileri ziyaret etti
Anahtar Kelimeler:
Bolu Düzce

Bolu Namaz Vakitleri 8 Ekim Cuma

İmsak
05:26
Sabah
06:50
Öğle
12:46
İkindi
15:57
Akşam
18:32
Yatsı
19:51

Bolu Nöbetçi Eczaneler 8 Ekim Cuma

Hülya Eczanesi
Merkez
Seval Eczanesi
Merkez
Taner Eczanesi
Gerede
Göynük Eczanesi
Goynuk
Mengen Eczanesi
Mengen
Nur Eczanesi
Mudurnu
Ayçiçeği Eczanesi
Yenicaga
Tümünü Göster
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Yalova'da serebral palsili bireyler trafoyu renklendirdi

Yalova'da serebral palsili bireyler trafoyu renklendirdi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Eskişehir'de Iraklı genç kızın kaybolmasıyla ilgili soruşturma sürüyor

Eskişehir'de Iraklı genç kızın kaybolmasıyla ilgili soruşturma sürüyor

Manisa'da kayınpederinin bıçakladığı damat öldü

Manisa'da kayınpederinin bıçakladığı damat öldü

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.