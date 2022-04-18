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Bolu Dağı'nda yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

18.04.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Dağı'nda yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

DÜZCE/BOLU (AA) - D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis ulaşımı aksatıyor.

Yolun Düzce bölümündeki Bakacak, Karanlıkdere ve Bıçkıyanı ile Bolu kesiminde yer alan Yumrukaya, Abant kavşağı ve Seymenler mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Ulaşımı olumsuz etkileyen sis sebebiyle sürücüler araçlarının dörtlülerini açarak ilerledi.

Karayolları ekipleri, sürücüleri güzergahta etkili olan sise karşı ışıklı tabelalar ve sis lambaları ile uyarıyor.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri sürücülerden herhangi bir kazaya neden olmamak için yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını istedi.

Öte yandan sis Bolu kent merkezinde de yer yer etkili oluyor.

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