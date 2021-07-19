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  4. Bolu Valisi Ümit, kentte Kovid-19'un Delta varyantına rastlanmadığını bildirdi:

Bolu Valisi Ümit, kentte Kovid-19'un Delta varyantına rastlanmadığını bildirdi:

19.07.2021 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Şu an ilimize ait Delta varyantı verisi yok fakat başka illerde olduğunu biliyoruz. Ama ilimizde de olabilir çünkü insanoğlunun olduğu her yerde bunlarla karşılaşmak mümkün"

Bolu Valisi Ahmet Ümit, kentte şu ana kadar yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantının görülmediğini bildirdi.

Ümit, Kurban Bayramı dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, huzurevi sakinleri ve şehit ailelerini ziyaret etti.

Vali Ümit, gazetecilere, Kovid-19'un devam eden etkileri nedeniyle bayramlaşmayı planlı yaptıklarını belirterek, "Bu bakımdan bugün bazı kurumları, şahısları ve aileleri ziyaret ederek bayramlaşıyoruz. Bu, yarın da devam edecek. İşin ana ekseni şu ki artık bu bayramda inşallah vatandaşlarımız, kendi memleketlerinde, evlerinde, aileleriyle önceki yıllara göre çok daha rahat şekilde bayramlaşabilecek." diye konuştu.

Azalmasına rağmen Kovid-19'un henüz bitmediğini vurgulayan Ümit, bayramın, mutlaka maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine dikkat edilerek geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Ümit çeşitli illerde görülen Delta varyantına da değinerek şunları söyledi:

"Çeşitli illerde koronavirüsün değişik varyantları görüldü. Bu tehdit diğer iller için ne kadar varsa Bolu için de o kadar var ama bu dünyanın sonu değil. Tedbirlerimiz devam ediyor. Dolayısıyla böyle bir varyant tespit edilmiş olsa bile onun tedavisi de hazır ve hekimlerimiz tarafından biliniyor. Şu an ilimize ait Delta varyantı verisi yok fakat başka illerde olduğunu biliyoruz. Ama ilimizde de olabilir çünkü insanoğlunun olduğu her yerde bunlarla karşılaşmak mümkün."

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