Bolu Valisi Ümit'ten Bolu Dağı Tüneli'ndeki kazaya ilişkin açıklama:

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Dağı Tüneli'nde 18 aracın karıştığı, 3'ü ağır 17 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasına hemen müdahale edildiğini belirterek, "Ama maalesef araçlardan çok sayıda yaralı çıkmış oldu. İnşallah vefat olmaz, temennimiz o." dedi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Ümit, yaptığı açıklamada, şu aşamada kazayla ilgili çok detaya girmenin doğru olmayacağını söyledi.

İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere tüm ilgili kurum ve kuruluşların, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardığını belirten Vali Ümit, şöyle konuştu:

"Maalesef bunlara çok fazla riayet etmeyenler olabiliyor. Gördüğünüz gibi zemin temiz, zeminde buz yok, kar yok, bir şey yok, girişte de yok. Ama maalesef bir vatandaşımız ilk etapta, yani kameradan gördüğümüz kadarıyla direksiyon hakimiyetini kaybediyor, bariyere çarpıyor. Arkadan başka bir araç gelip başka araca çarpıyor, arkadan başka araçlar... 18 araç kazaya karışmış oluyor. Her araçta da maalesef birer ikişer kişi yaralı çıkıyor. 6'sı tır, 2'si otobüs, onun dışındakiler küçük araçlar."

Ümit, ekiplerin çalışmasının devam ettiğini dile getirerek, "Yaralılarımız, en geç 10 dakika içerisinde hastanelere götürüldü. Acil müdahale ekipleri var tünelin, 24 saat esasına göre. Aynı zamanda kameralarla takip ediyoruz. Çok sayıda mühendisimiz başta olmak üzere burada çalışmaları sürdürüyor. Dolayısıyla hemen müdahale edildi ama maalesef araçlardan çok sayıda yaralı da çıkmış oldu. İnşallah vefat olmaz, temennimiz o." ifadelerini kullandı.

- "Yarım saate kadar açacağımızı umut ediyorum"

Yol durumuyla ilgili de bilgi veren Ümit, Bolu'nun Türkiye'nin en çok araç geçişi olan bölgesi durumunda bulunduğunu, her gün binlerce aracın tünelden geçtiğini kaydetti.

Şu an tünelin kapalı olduğunu bildiren Ümit, şöyle devam etti:

"Tünele hemen 2-3 kilometre doğu kısmında kalan Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna veriliyor trafik. D-100 kara yolu da yoğun bir şekilde bu trafiği kaldırmaya çalışıyor şu anda. Trafik ekiplerimiz başta olmak üzere Karayollarıyla birlikte trafiği yönetmeye çalışıyorlar. Şu aşamada, özellikle zorunlu olmayan vatandaşlarımızın bu istikamete çıkmamalarını rica ediyoruz. Yarım saate kadar açacağımızı umut ediyorum en geç."

