Bolu yangınını hatırlattı! Katar'daki bir Türk vatandaşı ampul değiştirmek için alınan güvenlik önlemini paylaştı gündem oldu!

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'den gelen yangın haberiyle günlerdir gündemde. Yüzde 90 doluluktaki otelde çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirmişti. Geride kalanlar yas tutarken diğer yandan oteldeki ihmalleri tartışıyor.

Yangın merdiveninin olmaması nedeniyle vatandaşların çıkamadığı yönündeki iddialar da sürüyor. İhmaller ve önlemlerin alınmaması konuşulurken Katar'da bulunan bir Türk vatandaşının yaptığı paylaşım gündem oldu.

"BİR AMPUL İÇİN DÖRT KİŞİ GELMİŞ"

Bolu'daki yangını hatırlatan vatandaş Katar'da bulunduğu alanda ampul değştirmek için görevlilerin aldığı güvenlik önlemini paylaştı ve isyan etti.

"Yangında canlarımız gitti. Niye gitti? Önlem alamadık diye. Katar'dayım bakın bir tane lambayı takmak için neler yapıyorlar. Şu alınan güvenlik önlemine bakar mısınız ya? Bir lamba değiştirmek için dört kişi gelmiş. İnanılmaz." sözleri gündem oldu.