Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Bolu yangınını hatırlattı! Katar'daki bir Türk vatandaşı ampul değiştirmek için alınan güvenlik önlemini paylaştı gündem oldu!

Bolu yangınını hatırlattı! Katar'daki bir Türk vatandaşı ampul değiştirmek için alınan güvenlik önlemini paylaştı gündem oldu!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
05.02.2025 19:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında onlarca vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Yangın merdiveninin olmaması nedeniyle insanların çıkışa ulaşamadığı iddia edilmişti. Yangınla ilgili soru işaretleri sürerken Katar'daki bir Türk vatandaşı ampul değiştirmek için alınan önlemleri paylaştı ve isyan etti.

Bolu yangınını hatırlattı! Katar'daki bir Türk vatandaşı ampul değiştirmek için alınan güvenlik önlemini paylaştı gündem oldu!

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'den gelen yangın haberiyle günlerdir gündemde. Yüzde 90 doluluktaki otelde çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirmişti. Geride kalanlar yas tutarken diğer yandan oteldeki ihmalleri tartışıyor.

bolu-kartalkaya-otel-yangin

Yangın merdiveninin olmaması nedeniyle vatandaşların çıkamadığı yönündeki iddialar da sürüyor. İhmaller ve önlemlerin alınmaması konuşulurken Katar'da bulunan bir Türk vatandaşının yaptığı paylaşım gündem oldu.

Ekran görüntüsü 2025-02-05 191239

"BİR AMPUL İÇİN DÖRT KİŞİ GELMİŞ"

Bolu'daki yangını hatırlatan vatandaş Katar'da bulunduğu alanda ampul değştirmek için görevlilerin aldığı güvenlik önlemini paylaştı ve isyan etti.

Ekran görüntüsü 2025-02-05 193900

"Yangında canlarımız gitti. Niye gitti? Önlem alamadık diye. Katar'dayım bakın bir tane lambayı takmak için neler yapıyorlar. Şu alınan güvenlik önlemine bakar mısınız ya? Bir lamba değiştirmek için dört kişi gelmiş. İnanılmaz." sözleri gündem oldu.

Ekran görüntüsü 2025-02-05 191253

Anahtar Kelimeler:
Katar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Vasiyeti açıklandı! Mal varlığını bakın nasıl dağıttı!

Vasiyeti açıklandı! Mal varlığını bakın nasıl dağıttı!

Bolu'da zincirleme kaza! 1 kişi yaralandı

Bolu'da zincirleme kaza! 1 kişi yaralandı

Çığlık çığlığa hastaneye geldi! Cinsel organından cımbız çıktı

Çığlık çığlığa hastaneye geldi! Cinsel organından cımbız çıktı

Ampul değiştirmek için alınan önlem gündem oldu! Türk vatandaşı isyan etti

Ampul değiştirmek için alınan önlem gündem oldu! Türk vatandaşı isyan etti

Dünya’ya asteroit mi çarpacak?

Dünya’ya asteroit mi çarpacak?

Annesi evinde asılı halde bulunmuştu! Kızından canlı yayında kan donduran iddialar...

Annesi evinde asılı halde bulunmuştu! Kızından canlı yayında kan donduran iddialar...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Mont, polar, bot... Outdoor giyimin yıldızı Columbia'da fırsat zamanı

Mont, polar, bot... Outdoor giyimin yıldızı Columbia'da fırsat zamanı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Çok satanlarda zirvede! Tek filtreyle 150 litre su ve yılda 5000 TL'den fazla tasarruf...

Çok satanlarda zirvede! Tek filtreyle 150 litre su ve yılda 5000 TL'den fazla tasarruf...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.