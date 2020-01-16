Bolu yarıyıl tatilinde doğa, termal ve kayak tutkunlarını ağırlayacak

Bu arada, Kartalkaya Kayak Merkezinde kayak ve snowboard yaparken pistten çıkarak kaybolan tatilciler, ormanlık alanda çam ağaçlarında bulunan butonlara basarak yardım isteyebiliyor.

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan ve kar kalınlığının 1,5 metrenin üzerinde olduğu Kartalkaya Kayak Merkezinde de hazırlıklar sona erdi. Kayak merkezindeki toplam uzunluğu 70 kilometreyi bulan 25 pistle teleski ve telesiyejlerde gerekli bakım ve onarım çalışmaları yapıldı.

Her gün yüzlerce kişinin ziyaret ettiği Gölcük ve Abant tabiat parklarında, göl çevresiyle piknik alanları düzenlendi, araç park alanları maksimum şekilde kullanım için açıldı.

Yarıyıl tatili öncesinde doğal güzellikleriyle ünlü, dört mevsim farklı güzelliğe bürünen Gölcük ve Abant tabiat parklarıyla Kartalkaya Kayak Merkezi'nde hazırlıklar tamamlandı.

MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Doğal güzellikleriyle ünlü Abant ve Gölcük tabiat parklarının yanı sıra kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya ile termal tesislerinin de ev sahibi Bolu, yarıyıl tatiline hazır.

Yardım çağrısının alınmasının ardından kayak merkezinde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timiyle Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) timi yaklaşık yarım saat süren çalışmayla tatilcileri bulundukları yerden alarak kaldıkları otele bırakıyor.

Abant ve Kartalkaya'da bulunan otellerde yarıyıl rezervasyonları şu anda yüzde 90'ı bulurken, tam kapasiteye ulaşması bekleniyor.

Günübirlik ya da konaklamak için tabiat parklarıyla kayak merkezini ziyaret eden tatilciler, karın, doğanın, kayak ve snowboard yapmanın keyfini doyasıya çıkartacak. Eşsiz manzaralara sahip Gölcük ile Abant'ta piknik alanlarında piknik yaparak, ata ve faytona binilebiliyor.

Kaplıca turizminin de yoğun şekilde yapıldığı Bolu merkez ile Seben ve Mudurnu ilçelerinde yer alan tesisler de yarıyıl tatili öncesinde yoğun ilgi görüyor.

Kent merkezinde bulunan tesisler yüzde 90 ile 95 doluluğa ulaşırken, ilçelerde bulunan tesisler de ise doluluk oranları yüzde 80 ile 90 civarında.

Rezervasyonların devam ettiği tesislerde yarıyıl tatili öncesinde yüzde 100 doluluğa ulaşması bekleniyor.