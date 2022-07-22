Bolu'da içme suyundan etkilenen 52 kişinin tedavisi sürüyor

Bolu Valisi Erkan Kılıç, merkeze bağlı Yuva köyünde içme suyundan kaynaklı kusma ve bulantı şikayetiyle hastaneye başvuran, aralarında çocukların da olduğu 112 kişiden 52'sinin tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

Kılıç, makamında gazetecilere, zehirlenme şüphesinin ilk olarak tespit edildiği 16 Temmuz'dan itibaren gün gün sayılarda artış olduğunu ancak son günlerde vaka sayılarında azalma görüldüğünü söyledi.

Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan bazı vatandaşların tedavilerinin devam ettiğini aktaran Kılıç, "Şu an itibarıyla sağlık kurumlarına başvuran hasta sayımız 112. Bunların 52'si ilimizde ve civar illerdeki hastanelerde tedavi altında. 60 hastamız da taburcu edildi. Şu an itibarıyla hayati tehlikesi olan hastamız yok." dedi.

Kılıç, İl Özel İdaresi, Sağlık Müdürlüğü ve Valiliğin diğer birimlerinin ivedi bir şekilde olaya müdahale ettiğini vurgulayan Kılıç, şöyle devam etti:

"İlk başta bu suyun kullanılmaması noktasında uyarılar yapıldı. Depoların temizliği yapıldı. Bunun yanında bütün depoların temizliğini yapma kararı aldık. Kaymakamlıklarımız, İl Özel İdaresi ve sağlık kuruluşlarımızla aynı zamanda diğer depolarımızı da temizliyoruz. Sabah da hastanedeydim, çocuklarımızı ve büyük hastalarımızı ziyaret ettim. Çok şükür onların durumlarında iyileşmeler var. Bu da bizi memnun ve mutlu etti. Sanıyorum diğer hastalarımız da kısa sürede tedavi olacaklardır, evlerine ulaşacaklardır."

Kılıç, çalışmaların devam ettiğini dile getirerek, "Bu hastalığa sebebiyet veren bulgularla alakalı da su kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Bu, kesin sudan kaynaklandı. Onların numuneleri de alınıyor. Ancak burada başka bir karışım veya farklı bir şeyden su etkilenmiş olabilir mi o noktada araştırmalar devam ediyor. Bununla ilgili olarak şu aşamada köyümüzde sağlık yönünden gerekli tedbirler alınmış durumda." diye konuştu.

Gün içinde köye kontrollü olarak su vermeye başlayacaklarını belirten Kılıç, "Bu suların da tahlilleri yapılacaktır. Çok şükür şu anda gidişat iyiye doğru gidiyor. Ancak çevre illerde diyaliz gören çocuklarımız var. İnşallah onlar da kısa sürede diyalizden kurtulurlar ve evlerine ulaşırlar. Ayrıca idari ve adli süreç başladı. Adliye kendi araştırmalarını yapıyor. Bizler de kendi araştırmalarımıza başladık. Onun sonucunu da göreceğiz." ifadelerini kullandı.

İlk andan itibaren bu yana sulardan alınan numunelerin sonuçlarının çıkmaya başladığına değinen Kılıç, "Tahlillerin sonuçları kısım kısım çıkıyor. Ama burada net tabloyu görmemiz lazım. Sudaki bu mikrobun tam neden kaynaklandığını görmemiz lazım. Bunun için şu aşamada tahlil sonuçlarını söylemek için erken. Ama sudan kaynaklanan bir bulaşıcı, ondan bu hastalığın çıktığını düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

