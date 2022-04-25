Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalandığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu madde bulundurma ve ticaretinin önlenmesine" yönelik çalışma başlattı.

Anadolu Otoyolu'nda bir yolcu otobüsünü durduran ekipler, aramada, Levent T. (38) isimli yolcunun üzerinde ve çantasında bir miktar metamfetamin ve 26 Lyrica sentetik ecza maddesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

