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Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

25.04.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalandığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu madde bulundurma ve ticaretinin önlenmesine" yönelik çalışma başlattı.

Anadolu Otoyolu'nda bir yolcu otobüsünü durduran ekipler, aramada, Levent T. (38) isimli yolcunun üzerinde ve çantasında bir miktar metamfetamin ve 26 Lyrica sentetik ecza maddesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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