Bölüm başı alacağı ücret çok konuşulmuştu! Çağatay Ulusoy'un partneri sonunda belli oldu! Güzel oyuncuyla...

Şimdilerde Netflix'teki dizileri ile adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy son olarak kadrosunda Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak ve Erdal Özyağcılar gibi isimlerin yer aldığı Gaddar dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkmıştı.

Ulusoy'un sevilen dizisi Gaddar 20. bölümle final yapmış izleyenleri çok üzülmüştü. Dizinin final yapma sebebinin ise Ulusoy'un maaşının ödenemediği için alındığı iddia edilmişti.

GÜZEL OYUNCUYLA...

Şimdilerde yeni projesi için hazırlıklarına başlayan Ulusoy, Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Eşref Rüya dizisinde rol alacak. Yakışıklı oyuncunun partneri de sonunda belli oldu.

Çağatay Ulusoy'un yeni projesindeki partneri Demet Özdemir oldu. Özdemir ve Ulusoy'un partnerliği şimdiden çok beğenildi.

Dizide Eşref karakteri küçükken aşık olduğu Rüya ile seneler sonra düşman olarak karşılaşması anlatılacak.