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Bomba açıklama! Dilan Polat ve Engin Polat'ın boşanacağı iddia edildi! 'Altında farklı nedenler var' deyip...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
05.11.2024 17:53
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'Kara para aklama' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından aylarca cezaevinde yatan Dilan Polat ve Engin Polat çiftiyle ilgili şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. Söylemezsem Olmaz programında Polat çiftinin boşanacağı açıklandı.

Bomba açıklama! Dilan Polat ve Engin Polat'ın boşanacağı iddia edildi! 'Altında farklı nedenler var' deyip...

'Kara para aklama' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlamalarından tutuklanan ve aylar sonra serbest bırakılan Dilan Polat 10 ay cezaevinde kaldıktan sonra eski hayatına dönmüştü. Şatafatlı ve gösterişli paylaşımlarına devam eden Polat çiftinin üzerinde kara bulutların dolaştığı söyleniyordu.

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BOMBA İDDİA: BOŞANACAKLAR!

Beyaz TV'de ekrana gelen "Söylemezsem Olmaz" programında Didem Delen, şaşırtan bir iddia ortaya attı. "Dilan Polat ve Engin Polat boşanıyorlar. 19 Aralık'ta suç iddialarıyla ilgili olan mahkemeleri var. Başvuru yapılmış boşanma için. İkinci mahkeme zamanı boşanmış bir çift olacaklar. Neden boşanıyorlar? Geçimsizlik sebebiyle değil... Altında çok farklı sebepler var. Şirketler Dilan Polat'ın üzerine. Engin Polat cezai indirimden faydalanmak istiyor. Artık suç iddialarından dolayı iş yapamaz durumda" ifadelerini kullandı.

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Pınar Eliçe ise "Engin Polat ev arıyordu. Birleştirince ortaya çıkıyor. Polat ailesi özel bir platforma 8 bölümlük kendi hayatlarını oynayacakları bir format çekecekler" dedi.

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Dilan Polat engin polat
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