Bomba gibi döndü! Elçin Sangu'nun son fotoğrafları Instagram'ı yaktı geçti

Ünlü oyuncu Elçin Sangu, bir dönemin fenomen dizisi "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" ile ilk set tecrübesini yaşadı. Sonrasında hemen başrol teklifleri alsa da, setlerde işi öğrenerek yavaş yavaş tırmanmayı tercih etti. Nihayet, 2015'in en sevilen dizilerinden "Kiralık Aşk" ile inanılmaz bir çıkış yaptı. Dizi bittiğinde Elçin Sangu artık kanalların yüzü olması için peşinden koştuğu bir stardı. Sonrasında dijitalde, sinemada ve televizyonda pek çok projede başrol oynayan ünlü isim, bir türlü aradığını bulamadı. Son dizisi "İyi Günde Kötü Günde" erken final yapınca televizyondan bir süre elini eteğini çekmeye karar verdi. İşin tuhafı, en büyük hayalini gerçekleştirerek Haluk Bilginer ve Demet Akbağ gibi ustalarla başrol oynadığı "Dokuz Kere Leyla" da ağır eleştirilere maruz kaldı. Bu filmden sonra iyice kabuğuna çekilen Elçin Sangu, son paylaşımlarıyla bomba gibi dönmeye hazırlandığının sinyalini verdi.

Seksi pozları olay yarattı

Ara ara Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla kendini hatırlatan Elçin Sangu, son fotoğrafıyla olay yarattı. Ünlü oyuncunun sportif ama seksi tarzı kısa süre içinde 500 bine yakın beğeni aldı.



