Bomba iddia! Acun Ilıcalı Netflix'e rakip mi oluyor?

Senelerdir yayınladığı her program ile en çok izlenen yapımlara imza atan Acun Ilıcalı, sahibi olduğu TV8'in ardından yeni bir platform kurmak için hazırlıklara başladığı ileri sürüldü.

RESMİ KURUMLARA BAŞVURU YAPT!

İddialara göre medya patronu Acun Ilıcalı, şimdiden resmi kurumlarla masaya oturdu. Netflix'in sansür olaylarıyla gündeme gelmesinin ardından harekete geçen Ilıcalı, platform için Turizm ve Kültür Bakanlığı dahil resmi kurumlara gerekli başvuruyu yaptı.

Söz konusu çıkan haberlerle ilgili ünlü medya patronu Acun Ilıcalı henüz resmi bir açıklama yapmadı.



