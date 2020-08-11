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Bomba iddia! Acun Ilıcalı Netflix'e rakip mi oluyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2020 14:14 | Son Güncelleme

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı'nın yeni bir sektöre adım atarak Netflix benzeri bir platform kuracağı gündeme bomba gibi düştü. Yeni işi için çalışmalara başladığı iddia edilen Ilıcalı'nın, resmi kurumlara başvuru yaptığı da iddialar arasında.

Bomba iddia! Acun Ilıcalı Netflix'e rakip mi oluyor?

Senelerdir yayınladığı her program ile en çok izlenen yapımlara imza atan Acun Ilıcalı, sahibi olduğu TV8'in ardından yeni bir platform kurmak için hazırlıklara başladığı ileri sürüldü.

RESMİ KURUMLARA BAŞVURU YAPT!

İddialara göre medya patronu Acun Ilıcalı, şimdiden resmi kurumlarla masaya oturdu. Netflix'in sansür olaylarıyla gündeme gelmesinin ardından harekete geçen Ilıcalı, platform için Turizm ve Kültür Bakanlığı dahil resmi kurumlara gerekli başvuruyu yaptı.

Söz konusu çıkan haberlerle ilgili ünlü medya patronu Acun Ilıcalı henüz resmi bir açıklama yapmadı.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
aptalların ahmaklarin zengin ettiği biri ısterse yeni bir ülke kursun boş bomboş
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