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Bomba iddia: Brad Pitt ile Charlize Theron aşk yaşıyor!

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.01.2019 10:37 | Son Güncelleme

Hollywood'un ünlü oyuncuları Charlize Theron ve Brad Pitt'in aşk yaşadığı iddiası, magazin gündemine bomba gibi düştü. Dünyaca ünlü iki isim hakkındaki bu iddia herkesi şaşırttı.

Bomba iddia: Brad Pitt ile Charlize Theron aşk yaşıyor!

Hollywood bu aşk iddiasıyla çalkalanıyor!

Sektörün en güzel kadınlarından Charlize Theron ve en yakışıklı erkeklerinden Brad Pitt yeni bir aşka yelken mi açtı?

ESKİ SEVGİLİSİ TANIŞTIRDI

İddiaya göre 43 yaşındaki Charlize Theron ile 55 yaşındaki Pitt'i, ünlü aktrisin eski sevgilisi Sean Penn tanıştırdı. Pitt ve Theron'un, geçen hafta düzenlenen bir etkinliğe katıldığı ve bir hayli samimi oldukları da iddialar arasında.

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İngiliz The Sun gazetesinini haberine göre; çift Roma filminin gösterimde bir ara geldi.

Etkinliğe sonradan katılan Brad Pitt'in tüm gece Charlize Theron'un yanından ayrılmadığı iddia ediliyor.

Görgü tanıkları ikilinin son derece keyifli gözüktüğünü söylerken, sık sık birbirlerinin ellerine dokunduklarını ekledi.

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