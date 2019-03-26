Bomba iddia: Hazer Amani Sıla'nın evine taşındı

Bir dönem TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef jürisi Hazer Amani ile Sıla Gençoğlu, Ocak ayında bir arabanın içinde sarmaş dolaş görüntülenmişti.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının sunucuları gündemi sarsacak bir iddia ortaya attı.

Sunucular, Sıla Gençoğlu ile görüntülenen Hazer Amani'nin eşinden boşanarak Sıla'nın evine yerleştiğini iddia etti. 2. Sayfa programında yer alan habere göre; çıkan görüntülerin ardından Hazer Amani "Aramızda aşk yok iş konuştuk" demişti.

30 Ekim'de Ahmet Kural'dan şiddet gördüğü iddialarıyla şikayetçi olan Sıla Gençoğlu bir süredir uğradığı şiddet dolayısıyla zor günler geçiriyordu. Sıla davanın ardından konserlerine yeniden başlamıştı.

