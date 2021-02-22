MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bomba iddia! Meltem Miraloğlu 62 yaşındaki psikoloğu ile aşk yaşıyor

Bomba iddia! Meltem Miraloğlu 62 yaşındaki psikoloğu ile aşk yaşıyor

22.02.2021 15:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bomba iddia! Meltem Miraloğlu 62 yaşındaki psikoloğu ile aşk yaşıyor

Oyuncu Meltem Miraloğlu'nun 82 yaşındaki eşi Patrick'den ayrılarak psikoloğu John (62) ile aşk yaşamaya başladığı ortaya çıktı. Magazin Masası’ndan Onur Akay'ın iddiasına göre; Psikolog sevgili, Meltem Miraloğlu’nu bir ailenin yanına çocuk bakıcısı olarak yerleştirdi.

2019 yılında kendisinden 48 yaş büyük Patrick isimli 80 yaşında zengin bir ABD'li ile evlenen 34 yaşındaki ünlü oyuncu Meltem Miraloğlu'nun eşi tarafından evden atıldığı ve bir süredir kendisinden haber alınamadığı iddia edilmişti.

Meltem Miraloğlu ortaya çıktı! 'Kocası evden attı! Kayıp ve perişan...' denmişti...Meltem Miraloğlu ortaya çıktı! 'Kocası evden attı! Kayıp ve perişan...' denmişti...

Miraloğlu geçtiğimiz gün çocuk baktığı evden paylaşım yaparak 'Yeni Hayatım' notunu düşmüştü.

'Meltem Miraloğlu'nu kocası evden attı' denilmişti! Suskunluğunu bozdu...'Meltem Miraloğlu'nu kocası evden attı' denilmişti! Suskunluğunu bozdu...

Ses sanatçısı Onur Akay'ın iddiasına göre oyuncu Meltem Miraloğlu şimdi de 62 yaşındaki psikoloğu Amerikalı John’la aşk yaşıyor.

152111912_509776590421802_5687413135085437484_n

İddiaya göre Meltem Miraloğlu'nu bakıcılık yaptığı evde de yeni sevgilisi John yerleştirdi.

EŞİ EVDEN ATTI İDDİASI

İddiaya göre, 80 yaşındaki Patrick ile evlenen Meltem Miraloğlu eşi tarafından evden atıldı. Miraloğlu'nun soğuk ve karlı kış günlerinde bir sırt çantası ile sokaklarda yaşadığı öne sürülmüştü.

602f9a224e3fe0150c4a13f0

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Netflix'in teklifini reddeden Özlem Balcı kimdir?Netflix'in teklifini reddeden Özlem Balcı kimdir?
Kendisinden 9 yaş küçük sevgilisiyle gündem oldu!Kendisinden 9 yaş küçük sevgilisiyle gündem oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

'Seks her yaşta önemli mi' sorusuna güldüren yanıt

'Seks her yaşta önemli mi' sorusuna güldüren yanıt

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Yine durmadı! Kalça operasyonu sonrası paylaştı

Yine durmadı! Kalça operasyonu sonrası paylaştı

Usta oyuncudan 'kıro'çıkışı! 'Müthiş yanıldık'

Usta oyuncudan 'kıro'çıkışı! 'Müthiş yanıldık'

İbrahim Tatlıses'in şaşırtan değişimi! Yeni imajı olay oldu

İbrahim Tatlıses'in şaşırtan değişimi! Yeni imajı olay oldu

Diğer Haberler

Khloe Kardashian sadece kalçasını paylaştı! O detay dikkat çekti

Kalça pozunun önüne geçen detay

Özlem Balcı kimdir? Netflix’in teklifini reddeden Özlem Balcı kaç yaşında, nereli? İşte oynadığı diziler

Netflix'in teklifini reddeden Özlem Balcı kimdir?

Ezgi Sertel: Beni en iyi ikiz anneleri anlar

Ezgi Sertel: Beni en iyi ikiz anneleri anlar

Özlem Balcı Netflix'i sevişme sahneleri yüzünden reddetti

Sevişme sahnesini görünce... Gündem oldu

Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Çördük dalga konusu oldu! 'Bahar Candan'a benziyorsun'

Dalga konusu oldu! 'Bahar Candan'a benziyorsun'

Serpil Barlas'a veda! 'Single hazırlığı vardı...'

Serpil Barlas'a veda! 'Single hazırlığı vardı...'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.