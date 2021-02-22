Bomba iddia! Meltem Miraloğlu 62 yaşındaki psikoloğu ile aşk yaşıyor

2019 yılında kendisinden 48 yaş büyük Patrick isimli 80 yaşında zengin bir ABD'li ile evlenen 34 yaşındaki ünlü oyuncu Meltem Miraloğlu'nun eşi tarafından evden atıldığı ve bir süredir kendisinden haber alınamadığı iddia edilmişti.

Miraloğlu geçtiğimiz gün çocuk baktığı evden paylaşım yaparak 'Yeni Hayatım' notunu düşmüştü.

Ses sanatçısı Onur Akay'ın iddiasına göre oyuncu Meltem Miraloğlu şimdi de 62 yaşındaki psikoloğu Amerikalı John’la aşk yaşıyor.

İddiaya göre Meltem Miraloğlu'nu bakıcılık yaptığı evde de yeni sevgilisi John yerleştirdi.

EŞİ EVDEN ATTI İDDİASI

İddiaya göre, 80 yaşındaki Patrick ile evlenen Meltem Miraloğlu eşi tarafından evden atıldı. Miraloğlu'nun soğuk ve karlı kış günlerinde bir sırt çantası ile sokaklarda yaşadığı öne sürülmüştü.



