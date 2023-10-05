Bomba iddia! Şeyma Subaşı'na özel uçak kiraladı... Boşanmayı Burak Ateş ile orada kutluyor

Şeyma Subaşı ile Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi'nin evliliği oldukça kısa sürdü. Acun Ilıcalı'nın eski karısı şiddet iddiaları gölgesinde tek celsede boşandı.

Boşanır boşanmaz Paris'e giden ve partiden partiye koşan Şeyma Subaşı hakkında hemen aşk iddiası da gündeme gelmişti. İddialara göre; adının aşk dedikodusuna karıştığı Burak Ateş de, arkasından soluğu Paris'te almıştı.

BURAK ATEŞ İDDİASI GÜNDEMDE

Sabah'tan Bülent Cankurt yazısında yeni bir iddiada bulundu. Yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Şeyma, Paris'te dört gün süren boşanma kutlamalarına devam etmek için önceki akşam İbiza'ya uçtu. Asıl bomba şimdi geliyor! Şeyma'nın İbiza'ya, Burak Ateş'in kiraladığı özel uçakla gittiğini öğrendim. Tabii yanında Burak Ateş de varmış. Yani Şeyma, beş ay önce Meedo ile balayı yaptığı İbiza'da şimdi, boşanmadan önce aşk yaşamaya başladığı iddia edilen Burak Ateş ile boşanmasını kutluyor!"

