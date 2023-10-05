Duygu Özaslan dünya trendine uydu! Külotla defileye gitti

25 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Paris Moda Haftası tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü isimler zaman zaman frikikleriyle zaman zaman da davetlere katıldıkları tarzlarıyla dikkat çekiyor.

Fenomen Duygu Özaslan da Miu Miu defilesine davet edildi ve defileye gideceğine dair açıklamada bulundu. Fenomen defileye sadece külotla katıldığını açıkladı.

Bir süredir dünya trendleri arasında olan külotla davete katılma/pantolonsuz davete gitme modasına uyan fenomen yine adından söz ettirdi.

Miu Miu defilesi için davetiye alan ve o defileye de katılan Özaslan, yaptığı kombin ile çorabın üzerine külot giyerek defileye gitti.



