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Duygu Özaslan dünya trendine uydu! Külotla defileye gitti

05.10.2023 07:20 | Son Güncelleme:
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Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık dile düşen fenomen Duygu Özaslan, Paris'te Düzenlenen Miu Miu Defilesine sadece külot giyerek katıldı. Dünyaca ünlü modeller bir süredir devam eden bu trende uyarak ilginç tarzlarıyla dikkat çekiyor.

25 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Paris Moda Haftası tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü isimler zaman zaman frikikleriyle zaman zaman da davetlere katıldıkları tarzlarıyla dikkat çekiyor.

Fenomen Duygu Özaslan da Miu Miu defilesine davet edildi ve defileye gideceğine dair açıklamada bulundu. Fenomen defileye sadece külotla katıldığını açıkladı.

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Bir süredir dünya trendleri arasında olan külotla davete katılma/pantolonsuz davete gitme modasına uyan fenomen yine adından söz ettirdi.

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Miu Miu defilesi için davetiye alan ve o defileye de katılan Özaslan, yaptığı kombin ile çorabın üzerine külot giyerek defileye gitti.


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Duygu Özaslan sosyal medya moda

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