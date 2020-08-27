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Bomba iddia! Şeyma Subaşı ve Senia Guido ayrıldı mı? Faturaları ödemekten bıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2020 09:53 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı gündemden düşmüyor. son dönemlerde adı aşk dedikodularına karışan Subaşı sevgilisi Senia Guido'dan ayrıldı. İddialara göre Şeyma Subaşı sevgilisinin faturalarını ödemekten sıkıldı.

Bomba iddia! Şeyma Subaşı ve Senia Guido ayrıldı mı? Faturaları ödemekten bıktı

Acun Ilıcalı ile ayrılığının üzerinden kısa bir süre geçmişken İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı'nın 1,5 yıldır mutlu bir beraberliği vardı. Ancak son dönemlerdeki iddialara göre Şeyma Subaşı ve Senia ayrıldı!

Sosyal medya hesabı Instagram'dan sıklıkla paylaşım yaparak hayatının birçok anını paylaşan Şeyma Subaşı, uzun bir süredir sevgilisi Guido Senia ile bir paylaşım yapmadı.

BAZI FOTOĞRAFLARI SİLDİ

Üstelik Subaşı, Guido Senia ile birlikte yer aldığı bazı karelerini Instagram hesabından sildi.

Instagram hesabından ise yaptığı son paylaşımlarından birine yazdığı not ayrılık iddialarını daha da güçlendirdi. Subaşı, Instagram'dan paylaştığı bu fotoğrafın altına 'Özgür kuş' notunu düştü.

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Tüm bu detaylar bir araya gelince Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı’nın sevgilisinden ayrıldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Şeyma Subaşı'nın ayrılık kararında 'tüm faturaları ben ödüyorum' diyerek sevgilisine tepki duyması etkili olduğu iddia var. Guido Senia'nın elini cebine atmadığı söyleniyor.

'KURUŞ ÖDETMİYOR' DEMİŞTİ

Ancak Subaşı, sevgilisiyle gittiği tatillerde para harcamadığını geçtiğimiz aylarda söylemişti. Youtube'da yayınlanan bir programa katılan Subaşı, "Acun, Melisa'yla olan üç tatilimi karşılıyor, anlaşmamız var. Guido, beraber gittiğimiz tüm tatil masraflarını ödüyor, kuruş ödetmiyor" demişti.

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Geçtiğimiz haftalarda da Şeyma Subaşı'nın uzun süredir birlikte olduğu Guido Senia ile ayrılarak iş insanı Mehmet Germiyanlıgil ile aşk yaşamaya başladığı ileri sürülmüştü. Sevgilisi Guido'nun fotoğrafını paylaşan Subaşı, iddiaları yalanlamış ve yaptığı açıklama ile aşk iddialarına isyan etmişti.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
acunun paraları kimlere yediriyor belli oldu
midem bulanıyor artık bunlardan
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