Bomba iddia! Şeyma Subaşı ve Senia Guido ayrıldı mı? Faturaları ödemekten bıktı

Acun Ilıcalı ile ayrılığının üzerinden kısa bir süre geçmişken İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı'nın 1,5 yıldır mutlu bir beraberliği vardı. Ancak son dönemlerdeki iddialara göre Şeyma Subaşı ve Senia ayrıldı!

Sosyal medya hesabı Instagram'dan sıklıkla paylaşım yaparak hayatının birçok anını paylaşan Şeyma Subaşı, uzun bir süredir sevgilisi Guido Senia ile bir paylaşım yapmadı.

BAZI FOTOĞRAFLARI SİLDİ

Üstelik Subaşı, Guido Senia ile birlikte yer aldığı bazı karelerini Instagram hesabından sildi.

Instagram hesabından ise yaptığı son paylaşımlarından birine yazdığı not ayrılık iddialarını daha da güçlendirdi. Subaşı, Instagram'dan paylaştığı bu fotoğrafın altına 'Özgür kuş' notunu düştü.

Tüm bu detaylar bir araya gelince Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı’nın sevgilisinden ayrıldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Şeyma Subaşı'nın ayrılık kararında 'tüm faturaları ben ödüyorum' diyerek sevgilisine tepki duyması etkili olduğu iddia var. Guido Senia'nın elini cebine atmadığı söyleniyor.