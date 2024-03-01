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Bomba iddia... Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu o filme konuk olacak!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
01.03.2024 11:17
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“Yalı Çapkını” dizisinin Seyran’ı Afra Saraçoğlu kariyerindeki yükselişine devam ediyor. İddiaya göre; Saraçoğlu, 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filmine oyuncu olacak.

Bomba iddia... Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu o filme konuk olacak!

Yalı Çapkın'ı dizisinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu yaptığı cesur paylaşımlar ve özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, rol aldığı reklam filmleriyle de dikkat çeken Saraçoğlu'nun yakında BKM’nin dönem filmi “Bir Cumhuriyet Şarkısı”na da konuk olacağı iddia edildi.

BİR CUMHURİYET ŞARKISI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

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Ertan Saban’ın ulu önderimiz Atatürk’e hayat vereceği film 1930’lu yıllara ışık tutacak. Yağız Alp Akaydın’ın yönetmen koltuğuna oturacağı filmde Salih Bademci “Ahmet Adnan Saygun”a, Melis Sezen Saygun’un eşi Mediha hanıma, Birce Akalay Türk kadın opera sanatçısı Nimet Vahid’e hayat verecek.

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