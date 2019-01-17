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Bomba itiraf: Beni sevgililerine hediye ediyorlar

Betül Kurucu Betül Kurucu
İLGİNÇ HABERLER  | 17.01.2019 09:55 | Son Güncelleme

Avustralya asıllı cinsel ilişki işçisi Summer Knight, bir gazeteye verdiği röportajla olay yarattı. İngiltere'nin en ünlü cinsel ilişki işçisi olan Summer, itiraflarıyla ülke gündemine oturdu. Kendisini tercih edenlerin en çok Aralık ayında ilginç fanteziler istediğini söyleyen Summer, bazen hemcinslerinden de teklif geldiğini itiraf etti.

Kendisiyle iletişime geçen kadınların sevgililerine ve eşlerine hediye olarak gönderdiklerini söyleyen Summer, en düzenli müşterilerinin çiftlerden oluştuğunu söyledi. İşte ülkede gündem yaratan o açıklamalar...

Bu açıklamalar ülkede gündem yarattı

İngiltere'nin en ünlü cinsel ilişki işçisi, The Sun gazetesine verdiği röportajda acayip itiraflarda bulundu.
Avustralya asıllı cinsel ilişki işçisi Summer Knight, bir gazeteye verdiği röportajda bulunduğu cesur itiraflarıyla, herkesi şoke etti.

'SEVGİLİLER BENİ HEDİYE EDİYORLAR!'

'SEVGİLİLER BENİ HEDİYE EDİYORLAR!'
Genç kadının, ''Sevgililerine beni hediye ediyorlar" demesi, duyanları hayrete düşürürken, Knight, en çok Aralık ayında ilginç fantezilerle karşılaştığını da ekledi.

YATAK ODASINDA HAREKET ARIYORLAR

YATAK ODASINDA HAREKET ARIYORLAR
Cinsel ilişki işçisi, yatak odasında hareket arayan evli çiftlerin sıkça kendisine başvurduğu itirafında bulunurken, insanların cinsel yönelimlerinin, geleneksel kalıplardan git gide uzaklaştığını da söyledi.

DÜZENLİ MÜŞTERİLER ÇİFTLERDEN OLUŞUYOR

DÜZENLİ MÜŞTERİLER ÇİFTLERDEN OLUŞUYOR
Summer Knight'ın, düzenli müşterisi olan çiftler olduğunu söylemesi ise ''yok artık!'' dedirtti.

İSTEĞE GÖRE HAREKET ETMEYE ÇALIŞIYOR

İSTEĞE GÖRE HAREKET ETMEYE ÇALIŞIYOR
Genç kadın, her çiftin istek ve arzularına ayak uydurmaya çalıştığını da söyledi.
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Anahtar Kelimeler:
avustralya cinsellik

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