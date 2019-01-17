Bomba itiraf: Beni sevgililerine hediye ediyorlar

Kendisiyle iletişime geçen kadınların sevgililerine ve eşlerine hediye olarak gönderdiklerini söyleyen Summer, en düzenli müşterilerinin çiftlerden oluştuğunu söyledi. İşte ülkede gündem yaratan o açıklamalar...

Bu açıklamalar ülkede gündem yarattı

İngiltere'nin en ünlü cinsel ilişki işçisi, The Sun gazetesine verdiği röportajda acayip itiraflarda bulundu.

Avustralya asıllı cinsel ilişki işçisi Summer Knight, bir gazeteye verdiği röportajda bulunduğu cesur itiraflarıyla, herkesi şoke etti.

'SEVGİLİLER BENİ HEDİYE EDİYORLAR!' Genç kadının, ''Sevgililerine beni hediye ediyorlar" demesi, duyanları hayrete düşürürken, Knight, en çok Aralık ayında ilginç fantezilerle karşılaştığını da ekledi.

YATAK ODASINDA HAREKET ARIYORLAR Cinsel ilişki işçisi, yatak odasında hareket arayan evli çiftlerin sıkça kendisine başvurduğu itirafında bulunurken, insanların cinsel yönelimlerinin, geleneksel kalıplardan git gide uzaklaştığını da söyledi.

DÜZENLİ MÜŞTERİLER ÇİFTLERDEN OLUŞUYOR Summer Knight'ın, düzenli müşterisi olan çiftler olduğunu söylemesi ise ''yok artık!'' dedirtti.