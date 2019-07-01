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Bond 25 filminin çekimlerinde neler oluyor?

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 01.07.2019 15:52 | Son Güncelleme

Çekimleri son sürat devam eden James Bond serisinin son halkası Bond 25 setinden ilginç bir haber geldi.

Bond 25 filminin çekimlerinde neler oluyor?

Daniel Craig’i son kez 007 James Bond rolünde izleyeceğimiz filmin çekimleri esnasında ünlü müzisyen Grace Jones seti terk etti. Filmin ön hazırlık aşamasında filmde rol alacağı duyurulan Grace Jones, sete geldikten kısa bir süre sonra aynı hızla oradan uzaklaşmış. Gelen kulis bilgilerine göre ünlü sanatçı onun için yazılan replikleri beğenmediği için seti terk etmiş.

80’li yılların efsane isimlerinden Grace Jones’un, Daniel Craig ile ortak bir sahnede yer alması planlanıyordu. Jones sete geldi ve repliklere müzisyene verildi. Ancak Jones repliklerinin ve yapması gerekenlerin ne kadar az olduğunu görünce filmi bırakma kararı aldı. Söylentilere göre; Jones, filmde daha büyük bir rolü olacağını düşünüyordu. Grace Jones, seride daha önce Roger Moore başrollü James Bond filmi A View To A Kill filminde boy göstermişti.

Konusu henüz belirsizliğini koruyan Bond 25 filminde Daniel Craig dışında, Ben Whishaw, Ralph Fiennes, Naomi Harris, Lea Seydoux ve Quantum of Solace'da Felix Leiter rolüyle gördüğümüz Jeffrey Wright da kadroya geri dönüyor. Filmin kötü adamını Oscar ödüllü oyuncu Rami Malek canlandırıyor. Oyuncu kadrosunda Lashana Lynch, David Dencik, Ana De Armas, Billy Magnussen, Dali Benssalah, Rory Kinnear ve Jose Alfredo Fernandez gibi oyuncular yer alıyor. Çekimleri devam eden Bond 25 filminin çekimlerinden geçtiğimiz günlerde kısa bir video paylaşılmıştı.

Bond 25 filminin ülkemizde, 3 Nisan 2020 tarihinde izleyiciyle buluşması planlanıyor.


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