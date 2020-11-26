Bond kızlarından birinin eskiden erkek olduğu doğru mu?

Model ve oyuncu Caroline Cossey, Klinefelter Sendromu ile doğdu. Yani 46 yerine 47 kromozomu olan XXY kromozom kalıbı ile... Bu sendromun en yaygın bilinen etkileri ise; çoğu erkeğe kıyasla düşük testosteron seviyeleri, daha az kas kütlesi, daha geniş kalça ve daha az tüylenme oluyor.

Caroline Cossey, erkek olarak doğdu ancak görünüm itibariyle kadınsı bir duruşu vardı. Cossey'i tanımayanlar gördüklerinde kız zannediyorlardı. Yaşadığı baskıdan dolayı okulunu bırakan Cossey, 17 yaşında hormon tedavisine başladı. Ardından meme ameliyatı oldu ve sonrasında üstsüz bir dansçı olarak şovlara başladı.

CAROLİNE COSSEY'İN KARİYERİ

Meme operasyonundan sonra cinsiyet değiştirme ameliyatı çin Roma'da üstsüz bir dansçı olarak çalıştı. Yetişkin dergilerinde üstsüz poz vermeye başladı ve bu, Cossey'in tanınmasına yardımcı oldu.

The Living Daylights adlı James Bond filminde rol aldı.Kaleme aldığı I am a Woman (Ben Bir Kadınım) adlı otobiyografisiyle de çok konuşuldu.



