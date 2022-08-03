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Bonkör eş anlamlısı nedir? bonkörün eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

03.08.2022 21:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe, farklı dillerden birçok kelimeyi hazinesine almış bir dildir. Bir kelimenin birden fazla anlamı vardır. Aynı anlamda kelimeler birbirleri yerine kullanılabilirler. Bonkör kelimesi de dilimize başka bir dilden geçmiş, birden fazla eş anlamı olan bir kelimedir. Cömert, eli açık, eli selek gibi anlamlarda kullanılır.

Eli açık ve başkalarının ihtiyaçlarını da kendisininmiş gibi benimseyen duyarlı insanlara bonkör denir. Bir diğer anlamı da cömert kelimesidir. Sahip oldukları şeyleri çevresindekilerle paylaşmayı severler.
Savurganlık değildir. Çünkü bonkör kişiler maddi kazanımlarını faydalı şeylere ve ihtiyacı olan kişilere ve durumlara harcarlar. Savurgan olan kişiler ise paralarını daha çok kendi keyifleri ve lüksleri için kullanırlar. Cimrilik varyemezlik, kısmıklık ve hasislik kelimelerinin zıttıdır.

Bonkör eş anlamlısı olan kelime hangisidir?

Cömert, bonkör kelimesinin eş anlamı olan kelimedir. Halk dilinde kullanımı oldukça yaygındır. Orijinali boncoeur'dur. Fransızca'da bon iyi ve güzel demektir. Coeur ise kalp anlamına gelir.

Bonkör kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Fransızca'dan dilimize gelen bir kelimedir. Türk Dil Kurumu bu kelime için sıfat başlığı altında iki farklı tanım yapar. İlk anlamı iyi yüreklidir. Diğer anlamı ise cömerttir.
Elindekini başkaları ile paylaşmaktan çekinmeyen insanlar için kullanılır. Bu kişiler sadece maddi açıdan değil manevi olarak da paylaşımcı kişilerdir. Kelime kökeni de bu tanıma dayanır.

Bonkör kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler nelerdir?

Selek, verimli, ahi, semih, eli açık, cömert kelimeleri bonkörün eş anlamlılarıdır. Bu kelime yerine kullanılabilirler. Kelimenin anlamı cümle içinde nasıl kullanılıyorsa ona göre bir anlam taşır.

Bonkör kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kelimenin anlamını pekiştirebilmek için cümle içinde kullanmak gerekir. Atasözleri ve deyimlerde de bolca kullanılır. Bonkör eş anlamlı kelimeleriyle birkaç örnek cümle şöyledir:

  • Senin böyle eli açık olduğunu görmek beni memnun etti.
  • Ona bir ev mi verdin? Bu cömertliğini neye borçluyuz?
  • Cömert derler maldan ederler, yiğit derler candan ederler. (Atasözü)
  • Herkese hiç düşünmeden yardım eden, eli selek bir adamdır.

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