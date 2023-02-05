Bonservisi 30 milyon Euro olan Nicolo Zaniolo, Galatasaray'a gelmek istiyor! Geleceğin süperstarı Roma'ya rest çekti!

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen Nicolo Zaniolo, takımdan kesin olarak ayrılmaya karar verdi. 23 yaşındaki genç oyuncu Roma'yı bırakıp başka bir takıma gideceğini resmen duyurdu.

KİRALIK OLARAK GÖNDERMEK İSTEMİYORLAR

Büyük bir potansiyeli olan 23 yaşındaki oyuncunun bu kararının ardından kiralık olarak göndermek istemeyen Roma, Nicolo Zaniolo'yu bonservisiyle vermek istiyor. Süper Lig'den Galatasaray'ın ilgilendiği yıldız oyuncu sosyal medyada gündem olmuş durumda...

30 MİLYON EURO İSTİYOR

Roma, oyuncu için 30 milyon Euro ve altındaki teklifleri kabul etmeyecek. 23 yaşındaki on numara, İngiltere'den gelen teklifi reddetti. Oyuncu, kariyerine İstanbul'da devam etmek istiyor.

