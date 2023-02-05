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Bonservisi 30 milyon Euro olan Nicolo Zaniolo, Galatasaray'a gelmek istiyor! Geleceğin süperstarı Roma'ya rest çekti!

05.02.2023 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın 23 yaşındaki on numarası Nicolo Zaniolo için Galatasaray iddiası ortaya atıldı. Henüz 23 yaşında olmasına rağmen gösterdiği performansla geleceği en iyi oyuncuları arasında olacağı tahmin edilen Zaniolo'nun İstanbul'a gelmek istemesi ortalığı birbirine kattı. İşte tüm detaylar...

Bonservisi 30 milyon Euro olan Nicolo Zaniolo, Galatasaray'a gelmek istiyor! Geleceğin süperstarı Roma'ya rest çekti!
Nicolo Zaniolo

Nicolo Zaniolo

İTA İtalya
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Roma
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İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen Nicolo Zaniolo, takımdan kesin olarak ayrılmaya karar verdi. 23 yaşındaki genç oyuncu Roma'yı bırakıp başka bir takıma gideceğini resmen duyurdu.

KİRALIK OLARAK GÖNDERMEK İSTEMİYORLAR

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Büyük bir potansiyeli olan 23 yaşındaki oyuncunun bu kararının ardından kiralık olarak göndermek istemeyen Roma, Nicolo Zaniolo'yu bonservisiyle vermek istiyor. Süper Lig'den Galatasaray'ın ilgilendiği yıldız oyuncu sosyal medyada gündem olmuş durumda...

30 MİLYON EURO İSTİYOR

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Roma, oyuncu için 30 milyon Euro ve altındaki teklifleri kabul etmeyecek. 23 yaşındaki on numara, İngiltere'den gelen teklifi reddetti. Oyuncu, kariyerine İstanbul'da devam etmek istiyor.

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