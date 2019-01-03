Bonzai'den sonra yeni kabus 'zombi hapı' mı?

Yamyam hapı olarak da bilinen uyuşturucunun bağımlıları dönüştürdüğü şey akıllara durgunluk verecek kadar korkunç. Zira bu uyuşturucunun etkisi altında olan bağımlıların eylemleri toplum sağlığı ve huzurunu büyük ölçüde tehdit ediyor. İşin kötü yanı İngiltere'de bu uyuşturucunun fiyatı hamburgerden daha ucuz.

İngiltere'de 2.30 Sterline satılan zombi hapı nedeniyle bugüne kadar yaşananlar dehşet verici!

Uzmanlar kedi idrarı gibi kokan bu hapın, Çin'den ülkeye giriş yaptığını ve önlem alınmazsa tüm ülkeyi etkisi altına alacağını söylüyor.

Uyuşturucu uzmanı Abbas Kanani sadece İngiltere'de 2018 yılında 950 vaka ile karşılaştıklarını belirtti. Kullanım yönteminin çok çeşitli olması ve ucuzluğu nedeniyle kısa sürede yaygınlaşan zombi hapı paranoid ataklara ve sanrılara neden oluyor.

EVSİZ ADAMIN YÜZÜNÜ YEDİ

2016 yılında İngiliz bir turist sokaklarda çıplak koşarken gözaltına alınırken geçen yılın eylül ayında bir adamın canlı bir fareyi yerkenki görüntüleri sosyal medyayı salladı. Bu iki kişininde zombi hapı etkisi altında olduğu tespit edildi.