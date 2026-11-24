Borac ile Atalanta, 26 Kasım 2026 günü saat 23:00 itibarıyla Gradski Stadion Banja Luka sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
İki takım, UEFA Konferans Ligi'nde ilerlemek için birbirine karşı önemli bir mücadele verecek. Borac, ev sahibi avantajıyla sahada olacak.
Borac (UEFA Konferans Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 6 gol yedi. (Bosna Hersek 1. Ligi) son 5 maçta 5 galibiyet alırken 16 gol atıp 3 gol yedi.
Atalanta (UEFA Konferans Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 4 gol yedi. (İtalya Serie A Ligi) son 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 11 gol atıp 13 gol yedi. Ligde 15 puanla 12. sırada.
Borac, son 5 iç saha maçında 4 galibiyet alarak formunu koruyor. Ancak Atalanta, son 5 maçında sadece 1 galibiyet elde etti ve bu durum, ekip için bir endişe kaynağı olabilir. Ayrıca, Borac’ın 1, Atalanta’nın ise 5 eksik oyuncusu bulunuyor, bu da kadro derinliğini etkileyecektir.
Borac kadrosunda Branimir Cipetic (Şüpheli) yer almıyor.
Atalanta kadrosunda Gianluca Gaetano (Sakat - Kas Sakatlığı), Thomas Pompei (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Isak Hien (Sakat - Kas Sakatlığı), Odilon Kossounou (Sakat - Uyluk Sakatlığı) ve Marco Carnesecchi (Sakat - Menisküs Problemi) yer almıyor.
Atalanta kadrosunda en çok gol atan oyuncu 7 golle Nikola Krstovic, en çok asist yapan oyuncu 5 asistle Nicola Zalewski.
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