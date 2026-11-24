UEFA Konferans Ligi Borac Perşembe 23:00 Atalanta

Borac ile Atalanta, 26 Kasım 2026 günü saat 23:00 itibarıyla Gradski Stadion Banja Luka sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

İki takım, UEFA Konferans Ligi'nde ilerlemek için birbirine karşı önemli bir mücadele verecek. Borac, ev sahibi avantajıyla sahada olacak.

Lig Durumu Atalanta 12. İtalya Serie A Ligi O 12 G 4 B 3 M 5 P 15 21 Attığı Gol 24 Yediği Gol -3 Averaj Gol Durumu (Toplam) Atalanta 21 / 24 İç Saha / Deplasman Performansı A Atalanta Deplasman Oynanan Maç 5 G / B / M 1 / 1 / 3 Gol 6 – 9

Borac (UEFA Konferans Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 6 gol yedi. (Bosna Hersek 1. Ligi) son 5 maçta 5 galibiyet alırken 16 gol atıp 3 gol yedi.

Atalanta (UEFA Konferans Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 4 gol yedi. (İtalya Serie A Ligi) son 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 11 gol atıp 13 gol yedi. Ligde 15 puanla 12. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Borac tüm kulvarlar Zeljeznicar 0-4 Borac Bosna Hersek 1. Ligi G

Borac 4-1 Radnik Bijeljina Bosna Hersek 1. Ligi G

Mjallby 2-0 Borac UEFA Konferans Ligi M

Celik 2-4 Borac Bosna Hersek 1. Ligi G

Krajina Cazin 0-2 Borac Bosna Hersek Kupası G Atalanta B G M B B tüm kulvarlar Atalanta 4-4 Inter İtalya Serie A Ligi B

Monza 0-1 Atalanta İtalya Serie A Ligi G

Atalanta 1-1 Kairat Almaty UEFA Konferans Ligi B

Atalanta 0-3 Parma İtalya Serie A Ligi M

Fiorentina 2-2 Atalanta İtalya Serie A Ligi B

Maç öncesi değerlendirme

Borac, son 5 iç saha maçında 4 galibiyet alarak formunu koruyor. Ancak Atalanta, son 5 maçında sadece 1 galibiyet elde etti ve bu durum, ekip için bir endişe kaynağı olabilir. Ayrıca, Borac’ın 1, Atalanta’nın ise 5 eksik oyuncusu bulunuyor, bu da kadro derinliğini etkileyecektir.

Eksik Oyuncular Borac 1 eksik Branimir Cipetic Atalanta 5 eksik Gianluca Gaetano Thomas Pompei Isak Hien Odilon Kossounou Marco Carnesecchi

Borac kadrosunda Branimir Cipetic (Şüpheli) yer almıyor.

Atalanta kadrosunda Gianluca Gaetano (Sakat - Kas Sakatlığı), Thomas Pompei (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Isak Hien (Sakat - Kas Sakatlığı), Odilon Kossounou (Sakat - Uyluk Sakatlığı) ve Marco Carnesecchi (Sakat - Menisküs Problemi) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Nikola Krstovic Atalanta 7 Gol 2 Asist Charles De Ketelaere Atalanta 3 Gol 3 Asist Nicola Zalewski Atalanta 1 Gol 5 Asist Eljif Elmas Atalanta 2 Gol 1 Asist

Atalanta kadrosunda en çok gol atan oyuncu 7 golle Nikola Krstovic, en çok asist yapan oyuncu 5 asistle Nicola Zalewski.